Benőke tüdeje nem ért egyet

Benőke igazi nevét nem árulom el. Nem azért mert valami nagy, országos celeb lenne, valami híresség, vagy olyan ember, akitől félni kell. Hanem mert nem illik. Mert ez egy igaz történet. Benőke jó gyerek. Szegény családból származik, több testvére van, többükkel egy suliba jártunk. Először szakmát tanult, majd munkát szerzett. Végigdolgozta az életét, évtizedek múltán átvette az üzletet, ügyes keze van, a kuncsaftjai hűségesek hozzá. Benőke átlagos, negyvenes, dolgos polgár, szinte akármelyikünk lehetne ő a 30-50 korcsoportból bármely kisvárosban.

-illusztráció- (Fotó: Pixabay)

Benőkét mindenki szereti, nem dolgozik drágán, viszont rendesen és nem is lassú, mindenkivel kedvesen elbeszélget. Nemcsak az üzletben, hanem az utcán is, bármikor. Benőkére senkinek rossz szava nem lehet. Az egész kisváros Benőkeként ismeri (mondom, az igazi nevét nem árulom el), így becézve, még a szlovák kuncsaftok is, akik számára neve hangzása (az igazi neve hangzása is) idegen, de aranyos, kedves, mint maga Benőke.

Amióta kitört a vírusvulkán, Benőke sokszor volt kénytelen a kuncsaftokkal a pandémiáról beszélni. Azt az álláspontot alakította ki – törvényes joga van hozzá, ezért mi, toleráns emberek, fejcsóválva, de toleráljuk –, miszerint ez a Covid nem egy akkora betegség, hanem csak olyan influenzaféleség, ebbe nem halnak bele, a tesztelés minek és az oltás veszélyes.

Benőkére senkinek rossz szava nem lehet, véleménye ellenére, melyet azonban szinte mindenkinek, de minimum nagyon sokaknak elmond, betart az üzletben minden járványügyi intézkedést, a szabály, az szabály. De a kuncsaftokat azért figyelmezteti, vigyázzanak az oltással. Ő maga közben kesztyűt hord, ha kell. Fertőtleníti a kilincset, széket, fésűket, ollókat, s minden szerszámokat, a szájmaszkokat csak borotváláshoz kell leereszteni. Ha csak egy fő mehet be, egyet enged be, nincs kamu.

Benőkével sokan nem értenek egyet, de senki sem veszekszik vele. Van, aki hallgat, van, aki vitatja az álláspontját. Békésen. Senki sem akar manapság elveszteni egy jó szakembert, és a szaki sem a jó kuncsaftot. Fontos egymás megértése, van, aki oltat, van, aki nem. Nem lehetünk egyformák. Benőke nem oltat. Egyszer sem. Nem hisz benne, tart tőle. Joga van hozzá. És akármilyen is a helyzet, kitart e joga mellett.

Csak sajnos Benőkével nem csupán egyes kuncsaftok nem értettek egyet. Hanem a tüdeje sem. Rettenetes gyorsasággal romlott az állapota, már kétoldali gyulladással vitték be. Ma kaptam a hírt, Benőke meghalt.

Nem is akartam ezt megírni, de nem bírtam ki, mert nagyon sajnálom Benőkét, akit gyerekkorunk óta ismertem. Mindenki sajnálja, aki ismerte. És bár nem volt egy celeb, nagyon-nagyon sokan ismerték és szerették a városban. Kár érte.

Most sokan halnak. Mindenkiért kár.