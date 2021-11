Folytatódik az európai tündérmese a dunaszerdahelyi lányok számára!

Az EHF European Cup 3. fordulójának visszavágó mérkőzésén az osztrák Stockerau volt a HC DAC Dunaszerdahely vendége. A csallóközi sárga-kékek magabiztosan kezdték a mérkőzést, az első játékrészben tíz gól alatt tartották ellenfelüket, miközben a nevük mellett húsz gólt jelzett az eredményjelző a forduláskor. A mérkőzés lefújásakor dupla annyi találat szerzésével, 36-18 arányban győzedelmeskedett a HC DAC, továbbjutva ezzel a legjobb 16 csapat közé nemzetközi kupaszereplésében. A szurkolók csodálatos hangulat biztosításával köszönték meg a csapat remek teljesítményét.

Fotók: Cséfalvay Á. András - További felvételekért kattints!

„Magabiztosan jutottunk a tizenhat közé. Ez a mai találkozó nagyon jó volt a csapatnak és a közönségnek is. Szurkolóink rendkívülien odaálltak a lányok mellé, és csodálatos hangulatot teremtettek a csarnokban. A mérkőzésen első perctől acélosan működött a védekezésünk, amit a kapott gólok csekély száma is alátámaszt. Ha egy csapat hátul jól teljesít, általában megmutatkozik a támadójáték sikerességében is, ami nálunk szintén remekül működött. Nagyon meggyőző győzelmet arattunk, ahol minden játékos tudott élni a lehetőséggel, és hozzátett a sikerhez. Gratulálok a csapatnak, büszke vagyok a játékosok mai teljesítményére. Várjuk a tündérmese folytatását remélve azt, hogy a következő fordulóban is verhető ellenfelet kapunk– nyilatkozta Debre Viktor vezetőedző.”

European Cup 3. forduló visszavágó 2021. november 20. 19:00, Városi Sportcsarnok, Dunaszerdahely HC DAC Dunaszerdahely – UHC Stockerau: 36-18 (20-8) A dunaszerdahelyiek gólszerzői: Élő Beatrix 8, Sári Barbara 6, Juhos Kata 5, Pénzes Monika 4, Németh Natália 3, Hudák Anette Emma 3, Jagodic Melani 2, Bugár Cintia 2, Mészáros Réka 1, Rajnohová Erika 1.

(Hcdac.sk)