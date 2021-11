A 2-12 éves gyerekek alig mehetnek valahova – civilek figyelmeztetnek, hogy ez így nem maradhat!

Beoltatni még nem lehet, kétnaponta viszont tesztelni kell őket a mostani rezsimben.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András (archívum)

A Dajme deťom hlas nevű kezdeményezés figyelmeztet, hogy a Közegészségügyi Hivatal friss rendelkezése szerint a 2 és 12 év közti gyerekek mától nem tekinthetően teljesen beoltottnak. "Európában példátlan az effajta hozzáállás a 12 éves gyerekekkel szemben" - szögezik le.

Az új Covid-automatára épülő rendelkezés szerint az ún. OP rezsimbe a teljesen beoltottak mellett azok tartoznak, akik az elmúlt 180 napban átestek a covidon, továbbá a 2 éven aluli kisgyermekek, míg a 2 és 12 év közti gyermekek abban az esetben, ha rendelkeznek 48 óránál nem régebbi negatív antigén- vagy 72 óránál nem régebbi negatív PCR/LAMP-teszttel.

Az OP rezsimbe nem beleeső személyek mától csupán esszenciálisnak számító üzleteket látogathatnak vagy szolgáltatásokat vehetnek igénybe. Hogy melyek ezek, azt ITT listáztuk. Ide tartoznak a 12 év feletti oltatlan személyek, akiknek már egy negatív teszt sem elég, valamint tulajdonképpen a 2 és 12 éves gyerekek is, ha nincs negatív tesztjük.

Ebből kiindulva például egy oltatlan felnőtt elmehet egy ruha- vagy cipőboltba, de a covidon át nem esett 2-12 éves gyereket a megfelelő negatív teszt nélkül még az oltott felnőtt sem viheti magával a plázába vagy a könyvesboltba, sem a játszóházba. Amire pedig a civilek hívták fel a figyelmet, hogy kétnaponta történő tesztelés nélkül nem vehetnek részt tréningeken vagy szakkörökön sem.

"A gyermekeket a járvány nem veszélyezteti annyira, mint maguk a szigorítások, amelyek az életben korlátozzák őket. A jelenléti oktatásra és az iskolán kívüli tevékenységekre vonatkozó szabályokat úgy kell módosítanunk, hogy ne képezzünk diszkriminatív korlátokat" - jegyzi meg Matej Stuška a Rodičia.sk polgári társulástól.

A gyermekeket úszásra oktató pozsonyi Oceán klub vezetője, Tomáš Bartáky arra figyelmeztet, hogy edzőik mindegyike, 12 év feletti tagjaiknak pedig a többsége be van oltva, de arra nem számítottak, hogy kétnaponta történő tesztelési kötelezettséget vezetnek be a 12 évnél kisebb gyermekek számára. Hozzáteszi, az iskolákban és a szabadidőközpontokban elegendőek az otthon is elvégezhető tesztek. "Miért kell ilyen hátrányt szenvedniük azoknak a gyerekeknek, akik azonos csoportokban járnak edzésekre egyébként is szigorú feltételek mellett?" - tette fel a kérdést.

Juraj Lizák, a Szlovák Ifjúsági Tanács (Rada mládeže Slovenska) elnöke szerint a gyerekek effajta aktivitásainak különleges rezsimet kellene élvezniük. A kezdeményező Dajme deťom hlas szervezet vezetője, Andrea Hajdúchová szerint majdnem két évig tartott tudatosítani az iskolák jelentőségét, melyek ma különösebb korlátozások nélkül működhetnek.

"Meddig tart felfogni azt, hogy a gyerekek egészséges és teljes értékű fejlődéséhez minden egyéb aktivitásukra is szükség van?" - fűzte hozzá.

(parameter)