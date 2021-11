Hat nap alatt 22-en haltak bele a Covidba Losoncon

A losonci kórházban az elmúlt hat napban 22 személy halt bele a COVID-19 betegségbe. A járásban kritikus a járványhelyzet, és tovább romlik, hétfőn ezért Losoncon összeült a válságstáb. A TASR hírügynökséget Andrej Barančok városi szóvivő tájékoztatta.

Illusztrációs felvétel (TASR/AP)

"November 1. óta 2679 COVID-pozitív esetet vettek nyilvántartásba a Losonci járásban. A pozitív teszteredményt produkálók közül 1085 fő losonci lakos, amiből az következik, hogy az elmúlt 22 napban a losonciak legalább 4,2 százaléka megfertőződött" - tájékoztatott Alexandra Pivková polgármester.

A válságstáb ülésén jelen volt a losonci Regionális Közegészségügyi Hivatal igazgatója is, aki szerint a lakosok egy része fegyelmezetlen és megszegi a kötelező karanténra vonatkozó előírásokat is. A hivatal munkatársai ezért a rendőrség segítségével ellenőrzik a szolgáltató egységeket és az óvintézkedések betartását. A régióban már néhány bírságot is kiszabtak a járványellenes intézkedések megszegése miatt.

Az önkormányzat felszólította a lakosokat, hogy éljenek az ingyenes COVID-19 elleni oltás lehetőségével. A Losonci járásban a lakosok mintegy 37 százaléka vette fel mindkét adag vakcinát, az 50 év felettiek körében az átoltottság aránya eléri az 55,3 százalékot. "Ahhoz, hogy a Losonci járás megszerezze a dzsókert, az 50 évnél idősebbek 9,7 százalékát, 2642 főt kellene még beoltani" - tette hozzá Pivková.

A városi hivatal épületében berendezett oltóközpontban csütörtökön (november 25.) és pénteken (november 26.) 14:00 és 18:00, szombaton 9:00 és 17:00 között a Pfizer/BioNTech vakcinájával fognak oltani. A mobil oltócsapatok kedden (november 23.) Poltárban és Szinóbánya (Cinobaňa) községben, szerdán (november 24.) pedig a losonci városi hivatal épületében fognak oltani 15:00 és 18:00 között. Az érdeklődők a Johnson & Johnson egyadagos vakcináját vehetik fel.

TASR