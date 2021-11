Lesz kemény lockdown vagy sem? Vélhetően más intézkedések jönnek majd, mint amire számítani lehetett

A koalíciós vezetők megegyeztek a járványügyi intézkedések szigorításáról, de az csak a szerdai kormányülést követően derül ki, hogy Szlovákiában is bevezetik-e a kemény lockdownt.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A jelek szerint kompromisszumos megoldásról van szó. Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter az ülést követően elmondta, hogy vélhetően más intézkedések lesznek, mint amire eddig számítani lehetett. A Pravda is arról ír, hogy a beoltottak bizonyos előnyökre számíthatnak majd.

Eduard Heger miniszterelnök az ülés előtt kijelentette, hogy olyan súlyos Szlovákiában a járványhelyzet, hogy minden kétséget kizáróan újabb szigorításokra lehet számítani. "Eduard Heger miniszterelnök semmiképpen sem fog hazardírozni az oltottak és az oltatlanok életével, ezért intenzíven foglalkoztatja őt a teljes lakosságra vonatkozó háromhetes zárlat lehetősége, amelyet korábban a Szlovák Egészségügyi Minisztérium és a szakmai konzílium vetettek fel. A kormányfő számára a szakértők véleménye a mérvadó" - közölte Ľubica Janíková, a kormányfő szóvivője.

Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter a beoltottakat és az oltatlanokat is érintő háromhetes lockdown bevezetését szorgalmazza. A miniszter szerint, ha minél hamarabb bevezetnék az általános lockdownt, akkor a karácsonyunk szigorúbb intézkedésektől mentes lehet. Azt ugyanakkor hozzátette, hogy ez is csak az első köre lenne egy lockdownnak, és ha nem válik be, jöhet a következő. A miniszter szerint azok a beoltottak, akik a legsúlyosabb helyzetben lévő régiókban élnek, szintén a lockdown mellett szavaznak, hogy minél hamarabb javulhasson a helyzet.

A szakértők egyetértenek abban, hogy maga a kemény lockdown nem elégséges, a vírus megfékezéséhez szükségesnek tartják az oltás kötelezővé tételét is.

Ivan Solovič, a Szlovák Pneumológiai Társaság elnöke rámutatott, hogy ez egy járható út lenne, példaként pedig a tuberkolózis elleni oltást hozta fel, aminek köszönhetően a 80-as években sikeresen meg tudták fékezni a megbetegedést.

Lengvarský elmondta: kész javasolni az oltás kötelezővé tételét, a problémát viszont abban látja, hogy hogyan lesznek büntetve azok, akik megtagadják beoltatni magukat.



(tvnoviny.sk)