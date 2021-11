Kik az okozói, hogy egy elbaszott rendszerben kell naponta fuldokolniuk az egészségügy normális pácienseinek

Pár napja a jó gyerek Benőke igaz története tűnt föl itt. Nem volt osztatlan sikere, de sokan, nagyon sokan kiváncsiak voltak rá. A történet sorsa az lett, ami az igaz történetek sorsa szokott lenni. Jó néhányan elhitték. El is érzékenyültek tőle. Körülbelül ugyanannyian viszont kitalációnak tekintették. A „sunyi média” propagandájának minősítették. Merthogy Benőke a sztori végén belehalt az oltásellenességébe. Ha tényleg sunyi lett volna a médium, Benőke halála úgy lett volna prezentálva, hogy az ostobasága ölte meg. A végkifejlet azonban rá lett bízva őfelségére, az olvasóra…

Van másik történetünk is vakcinaügyben. Legyen Arnold – nem holmi Arnoldka! - a főhőse. Szlovmagy értelmiségi ő. Konzervatívnak mondott affekták Arnoldról azt mondanák, a kenyere javát már megette. Az affektákon kívüliek egyszerűen csak idősödő értelmiséginek minősítik Arnoldot. Plusz olyan individualistának és kritikus gondolkodásra hajlamos egyénnek, akire nagyon jellemző, hogy magatartását és a világ dolgairól alkotott véleményét soha nem annak a közösségnek a magatartásától és véleményétől teszi függővé, amelyben éppen tartózkodik. Egyszerűbben szólva, általában más véleményt hangoztat, mint a többség...

Arnold majdnem hetvenéves tehát. Szereti az életet. De hát ki nem szereti?! Azok is szeretik, akik azt tolják, hogy nem... Arnoldnak egyébként is számtalan oka van arra, hogy az időben minél távolobbra tolódjon ki az élete vége. Erre bizonyos primitívebb körökben úgy mondják, félti a tyúxaros életét.

Ez a tény, és csakis ez ösztönözte Arnoldot arra, hogy idejekorán oltakozzon a Covid 19 elleni vakcinával. Rögtön, amikor erre alkalma volt. Kettő adaggal, ahogy dukál. Konkrétan azzal, amit rasztazenekarnak csúfolnak.

Annak ellenére cselekedett így Arnold, hogy az általa hetente egyszer-kétszer meglátogatott ivóbeli brancsból jónéhányan hülyeségnek tartották az oltakozást. Meglehetősen enyhén szólva. Egy úgymond, kitalált izé ellen...

Mindegy is, van az úgy, hogy be kell látni az embernek, széllel szemben nem lehet...! Meg hát fölösleges is!

Arnold ezért a minap a fél éve „bekapott“ második adag rasztazenekar után regisztrált az állami weboldalon a védőoltás harmadik „emlékeztető“ adagjáért is. A regisztráció állítólag sikeres volt. Azt írták neki vissza sms-ben meg e-mailben is, hogy kap majd konkrét időpontot. Telt-múlt az idő, de bizony nem kapott semmit. Arnold tehát, mivel éppen a fővárosba kellett utaznia, úgy döntött, beoltakozik regisztráció nélkül. Annál is inkább, mert erre az életkoránál fogva a kormányzati propaganda szerint biztosított a lehetősége!

Mit tett hát erre Arnold, kedden délelőtt felkereste az egyik fővárosi oltóközpontott, hogy csont nélkül abszolválja a regisztráció nélküli harmadik dózist. Miután megérkezett, meg is talált és ki is töltött bizonyos nyomtatványokat, hogy mielőbb sorra kerülhessen. Ekkor derült ki, regisztráció nélkül esetleg csak 14.00 órától lesz lehetősége oltakozni... Problémamegoldó alkatához hűen, tehát kocsiba vágta magát Arnold, és elindult a főváros egyik végéből a másikba, egy altarnatív oltóközpontba. Hogy ott vegye fel, ami neki jár! 12.55-re érkezett. Így maradt éppen hoppon, mivel csak 13.00 óráig szolgált az oltószemélyzet...

Sebaj, gondolta ekkor Arnold. Most már aztán csakazértis! Ha mindjárt az ingemért is beoltakozom én! Basszátok meg...!

Fogta hát magát és azonmód visszabumlizott arra a helyszínre, ahol a tájékoztatás szerint 14.00 órától oltották a regisztrálatlanokat... Csúcsforgalom, parkolási mizéria, miegymás után meg is érkezett a helyszínre Arnold. Ahol ismét belemerült az adminisztrálásba, hiszen időközben elhajította a már egyszer kitöltött hülye papírokat... Amelyekben egyébként nem lehetett feltüntetni, hogy milyen vakcinát kapott fél éve... Erre az az egészségügyi adminisztrátor kérdezett rá, aki az oltás abszolválása előtti utolsó fázisban a kitöltött nyomtatványokat volt hivatott ellenőrizni. A gyengébbek kedvéért.

Ezen a ponton derült ki, hogy olyan oltóanyag, ami az rasztazenekar után alkalmazható, per pillanat nincsen az oltóponton...!

Arnold viszonylag mosdatlanszájúan képes szitkozódni. Általában nincsenek skrupulusai, ha bárkit el kell küldenie melegebb vidékre... Ezúttal viszont belefagyott a szó. Dolgavégezetlenül volt kénytelen távozni a fővárosból. Hogy egész úton hazafelé azon legyen kénytelen gondolkodni, kik vajon az okozói, hogy egy elbaszott rendszerben kell naponta fuldokolniuk az állami egészségügy normális pácienseinek?! Akiket hidegen hagynak a vakcina ellen ágáló barmok flúgos összeesküvés-elméletei. És szinte megvesznek azért, hogy felvehessék a védőoltást...! Vagyis, hogy együttműködjenek! De ugyan kivel, mivel és hogyan...!

Szerintetek?!