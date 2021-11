LÉNYEG: Vesztésre állunk a coviddal és a járványtagadókkal szemben

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: Cséfalvay Á. András

Horváth Lehellel ellentétben mi még nem tudjuk pontosan, mi vár ránk a következő hetekben, még az is lehet, hogy visszatér a politikába Jakab Elemér. A maszkellenes pampogók azonban már a postán vannak.

Aki fél az oltástól, gyorsan vegyen cipőt

Szerdán dönt a kormány arról, hogyan fognak kinézni a következő napjaink Szlovákiában. Az már most borítékolható, hogy a katasztrofális covid-helyzet miatt újabb megszorításokat kell bevezetnie a kabinetnek, a Denník N pedig már azt is tudni véli, milyen javaslat kerül holnap a miniszterek elé. Tehát mi várható? A részleges lockdown részét képezi állítólag az éjszakai kijárási tilalom, várhatóan bezárnak a szállodák, éttermek, kávézók, fodrászatok és fitneszközpontok is. Az oltatlanok munkába, iskolába, orvoshoz és élelmiszerüzletbe továbbra is mehetnének, a beoltottak pedig akár a cipő- vagy ruhaüzleteket is látogathatják. Igor Matovič pénzügyminiszter kedden a Radio Expresben elmondta, hogy már megszületett a megállapodás, de annak részleteit ő nem árulta el.

Szerdán okosabbak és dühösebbek leszünk. Nemcsak a kormányra, hanem az oltatlanokra is, akik miatt szükség van ezekre a megszorításokra.

Čaputová: szükség van a megszorításokra

Ezen a véleményen van egyébként Zuzana Čaputová is. A köztársasági elnök kedden elmondta, vesztésre állunk a koronavírus-járvánnyal szemben, ezért szükségünk van a lockdownra, ami mindenkit – oltottat és oltatlant is – egyaránt érint. Ő maga is tudja, hogy népszerűtlen intézkedések várnak ránk, mégis teljes mértékben szükségesnek tartja azokat. Az államfő felszólította az embereket, hogy álljanak le a covidról szóló butaságok terjesztésével, és hallgassanak a szakértőkre.

Maszkellenes világmegváltók a bősi postán

Vannak azonban, akiknek hiába beszél akárki is. Például Bősön, ahol maszkgyűlölő járványtagadók randalíroztak a helyi postán. Kedden, ottjártunkkor szemtanúk számoltak be hírportálunknak a történtekről. A lényeg, hogy két férfi és egy nő szájmaszk nélkül lépett be a bősi posta épületébe, és amikor az alkalmazottak figyelmeztették őket, a három delikvens közölte, nem ismerik el Szlovákiát, ahogy a jogrendjét sem, ezért eszükben sincs tudomásul venni az állami rendeleteket, így a kötelező maszkviselést is elutasítják.

Közben az is kiderült róluk, hogy egy olyan kétes hírű nemzetközi csoporttal szimpatizálnak, amelynek tagjai eltörölték az emberek adósságait és még egyéb világmegváltásokat is végrehajtottak, vagy épp ilyesmikre készülnek. Ezért lehet, hogy az olyan formációkat, mint Szlovákia vagy a jogállam, nem ismerik el.

Sátor élt, Sátor él…?

Kedden életfogytig tartó börtönbüntetést kapott a 2013-as dunaszerdahelyi maffialetartóztatások kirobbantója, Horváth Lehel, akinek előbb büntetlenséget ígértek, majd egy családi viszályt követően vizsgálati fogságba helyezték. Az illetékes ügyész ezt a korábbi alku megsértéseként értelmezte, ezért eljárást indított ellene a régi maffiaügyek miatt is.

Horváth Lehel órákon keresztül beszélt a bíróságon az utolsó szó jogán, végül öt gyilkosság elkövetése, a Sátor-féle maffia támogatása és egy 45 millió koronás lopás miatt kapott életfogytig tartó börtönbüntetést. A csótfai férfi korábban bevallotta, hogy lelőtte Sátor Lajost, kedden viszont azzal búcsúzott, hogy „Sátor visszatér, mert Sátor életben van.”

Jakab Elemér visszatérésével riogat Gyimesi

Miután a neve napok óta szinte sehol sem tűnt fel a kis szlovákiai magyar sajtóban, Gyimesi György gondolt egyet, és bedobta a Facebook-közösbe, hogy Jakab Elemér lett a Szövetség Nagymihályi járási szervezete Híd platformjának vezetője. Ez persze nem igaz, hiszen az új párt még sehol sem választott regionális vezetőket, de hát az OĽaNO magyar nemzetiségű honatyájának ez oly mindegy. Tény viszont, hogy Jakab Elemér volt parlamenti képviselőnek, aki annak idején a Híd Kassa megyei szervezetének az elnöke volt, valóban nagy a befolyása Kelet-Szlovákiában: már a negyedik ciklusát tölti Nagyráska község polgármesteri székében. Miután nem került be a Híd vezetésébe, a pártpolitikából kivonult, nem vett részt a Szövetség alakulásáról folytatott tárgyalásokon sem, most mégis ismét felmerült a neve.

Jakab a Paraméternek nyilatkozva nem zárta ki, hogy a jövőben vállalna valamilyen pozíciót a Szövetségben, még ha ez egyeseknek – például az Összefogás platformnak vagy Gyimesi Györgynek – nem is tetszik.

A nagy nehezen összetákolt Szövetség tehát még alig kezdte meg a párt alapjainak lerakását, máris kezdenek megjelenni az első homokszemek az amúgy is döcögős gépezet fogaskerekei között. Kérdés persze, hogy ezekkel a vagdalkozásokkal ki igyekszik csökkenteni már most az egyesült magyar párt befolyását.

A válasz nem túl nehéz: az illetőt Gyimesi Györgynek hívják.

Juhász László