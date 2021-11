Képeslapokon az egykori Dunaszerdahely

Szerdahelyi szemmel című kiállítás nyílt a Csallóközi Múzeum kiállítótermében. A város alpolgármesterének, Karaffa Attilának magángyűjteménye Dunaszerdahely történetét mutatja be.

Fotók: Rózsár Vince (További felvételekért kattints!)

A régi képeslapok és tárgyi emlékek mind-mind a város múltjáról mesélnek. „Célom az volt, hogy ne csak a polcokon, a ládákban várják a sorsukat a képek és a tárgyak. Szerettem volna megmutatni szülővárosom múltját mindenkinek, aki kicsit is szerdahelyinek érzi magát, illetve akit érdekel a város történelme. További nem titkolt célom, hogy felkeltsem a fiatalok érdeklődését a helytörténet, a lokálpatriotizmus, a kutatás iránt. Mi, hol, merre volt? Kérdezzenek, járjanak utána. A fejlődés nem kell, hogy minden esetben a múlt emlékeinek lerombolásával járjon. Sajnos a szocialista érában ezt nem így gondolták, ezért megsemmisítették a történelmi Szerdahelyt, alig maradt meg pár épület. Az idősek nosztalgiáznak és visszaemlékeznek a régi utcákra, épületekre, az itt élő, dolgozó árusokra, polgárokra. Egy nagyszerű közösség volt itt, mindenki mindenkit ismert. A város manapság már más képet mutat, mégis rendületlenül szeretem mindenestül és szerdahelyi szemmel tekintek a jövőbe“ – mondta el a Paraméternek Karaffa Attila.

Az alpolgármester a jövőben újabb kiállítást tervez nyitni, ugyanis még mindig vannak a tarsolyában fel nem fedett „kincsek”. Egy egészen különleges ötlet is megszületett a fejében: 3D nyomtatott formában mutatná be az egykori dunaszerdahelyi épületeket. „E projekt megvalósításában Katona Béla, a Learn IT Polgári Társulás elnöke lesz segítségemre. Felajánlotta ugyanis, hogy szívesen részt venne ebben a kezdeményezésben, és kinyomtatná az egyes épületet makettjét” – tette hozzá Karaffa Attila.

A Szerdahelyi szemmel című kiállítás továbbá jótékonysági fonallal is rendelkezik.

A képeslapgyűjtemény darabjai megvásárolhatók. A befolyt összeggel a kiállító a dunaszerdahelyi Mentálisan Sérülteket Segítő Társulás munkáját szeretné támogatni.

A tárlat egészen jövő év január 8-ig látogatható keddtől péntekig reggel 9 és 12 óra, valamint 13-17 óra között, szombaton pedig 10-12 óra és 13-16 óra között.

(SzC)