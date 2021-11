November 25-től, csütörtöktől tilos a tömegrendezvények szervezése. A Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) szerdán adta ki az erről szóló rendeletet, melyről Dáša Račková, az ÚVZ szóvivője tájékoztatott.

Illusztrációs felvétel (TASR)

A szervezési tilalom alól kivételt képeznek az oltottak és a covidon átesettek, azonban ők is csak maximum 10 fős, a munkájukhoz kapcsolódó rendezvényen vehetnek részt. A szervezőnek be kell jelentenie, hogy tömegrendezvényre készül.

Az istentiszteletek kizárólag egyéni lelkipásztori tevékenységként történhetnek. Az esküvőkön és keresztelőkön maximum hat személy vehet részt. Ez a szám nem tartalmazza a szervezőket – magyarázza Račková.

A temetések továbbra is kapacitáskorlátozás nélkül zajlanak majd. A rendeletben foglalt járványellenes intézkedéseket azonban ez esetben is be kell tartani – mutatott rá Račková. Az esküvőn, keresztelőn, temetésen, istentiszteleten fertőtleníteni kell a használatba vett tárgyakat. Egy pohárból nem ihatnak többen. „Amennyiben a tiszteletes a hívő szájához érinti kezét, minden egyes alkalommal fertőtlenítenie kell a kezét” – tették hozzá.

A választások és a professzionális sportversenyek megengedettek. Utóbbit nézők jelenléte nélkül lehet lebonyolítani. Račková szerint a játékosok és a szervezőcsapat tagjainak tesztelése kötelező lesz.

A rendezvények általános intézkedései közé tartozik a helyszín, valamint a be- és kilépé helyének kijelölése. A belépés csak a légutak elfedése esetén engedélyezett. Beltéren reszpirátort kell viselni, kültéren elegendő az egyszerű szájmaszk. „A szervezőnek igazolnia kell a résztvevők számát. Rendelkeznie kell továbbá a résztvevők névsorával, azok telefonszámával vagy e-mail-címével. Ezt a listát két hétig kell megőriznie, majd meg kell semmisíteni” – mondta a szóvivő. Hozzátette, a szervezőnek biztosítania kell a kézfertőtlenítést a helyszín bejáratánál. A rendezvény ideje alatt gyakran kell szellőztetni és fertőtleníteni főképp a gyakran használt tárgyakat.

A szervezőnek biztosítania kell a résztvevők két méteres távolságát is a rendezvény ideje alatt. Ez nem vonatkozik például a közös háztartásban élőkre, partnerekre, sporttevékenységet végzőkre – mutat rá Račková.

TASR