LÉNYEG: Órákon belül itt a teljes lockdown, meg a veszélyhelyzet, de legalább az iskolákat nem zárják be

Az egészségügyi miniszter nélkül komolytalan lenne a kormányülés (TASR)

Már elértük a kritikus határt, mert túl sok fertőzött került a kórházakba. Ezért aztán a kormány sem tétlenkedett, hanem nagyon kemény lépésekre szánta el magát. Pár órán belül, azaz szerda éjfél után két hétre lezárják Szlovákiát, és életbe lép a veszélyhelyzet is, ami azt az üzenetet hordozza, hogy lehetőleg mindenki maradjon otthon, a fenekén. Maradjunk veszteg, és ne tegyünk úgy, mintha a világjárvány miatt a gyógyintézeteink nem sodródtak volna az összeomlás szélére.

Mérföldkő a küszöbérték

Ott tartunk, hogy minden harmadik teszteltről kiderül, hogy fertőzött, és már 3200 koronavírusos páciens fekszik a klinikákon, ami a szakemberek szerint egyfajta mérföldkő. Ahogy ők mondják, a humanitárius katasztrófa küszöbértéke. A szakik már a múlt héten megmondták, ha elérjük ezt a számot, akkor hirtelen el kell felejteni a Covid-automatát, a nagyrészt feketére és bordóra festett járásokkal együtt. És abban az esetben itt legfeljebb már csak egy osztrák típusú lockdown segíthet a járvány terjedésének a megállításában és az általa leírt görbe ellaposításán.

Egy lockdown a veszélyhelyzettel az igazi

Szerdán ezt a rendelkezést kíméletlenül megkaptuk. Na nem olyan szigorút, mint amilyet az egészségügyi minisztérium mellett működő járványügyi tanács dolgozott ki. A konzílium ugyanis három hétre záratta volna le az országot, és csak a legkisebbeket engedte volna az iskolába. Ezzel szemben a mai kormányülésen megszületett döntés értelmében a lockdown "mindössze" két hétre lép életbe. Így az egész országban bezárnak az éttermek, illetve az üzletek, a létfenntartáshoz szükséges boltok kivételével. Ráadásul az iskolák - a gazdasági miniszter nyomatékos fellépésének köszönhetően - nyitva maradhatnak, igaz, az intézményekben a szájmaszk újra kötelezővé válik. Ugyanakkor egy lockdown csak úgy az igazi, ha mellé társul egy kis veszélyhelyzet is, ami jogilag lehetővé teszi az emberek szabad mozgásának korlátozását. Ezért hát csütörtöktől - néhány kivétellel tarkított - kijárási tilalmat is a nyakunkba kapunk, ami előreláthatólag szintén 14 napig tart majd.

Tilalmak és kivételek

A legfontosabb árucikkek vásárlását így is simán elintézhetjük a legközelebbi üzletben, drogériában és patikában, és még benzint is vehetünk a kocsinkba. Továbbra is igénybe vehetjük a legfontosabb banki és postai szolgáltatásokat és még az ételkiadás is folytatódhat az éttermekben. Ettől még a kormány határozottan tanácsolja az otthoni munkavégzést, de ha ez nem jöhet össze, akkor a melóból jövet-menet a hatóságok emberei elkérhetik a munkáltató által kiállított igazolást. Ahogyan a bevásárlóközpontoknál is járőröző zsaruk ellenőrzik a személyeket. Kedves, hogy a kabinet ilyen kiélezett helyzetben még mindig gondol a természetjárókra, akik mostantól csak a járáson belül ruccanhatnak ki elemózsiás kosarukkal a kezükben. És természetesen engedélyezett lesz a kutya- és macskasétáltatás is, ilyen esetben a lakhelyünktől legfeljebb fél kilométerre kószálhatunk el a házi kedvencükkel.

Tíz nap múlva megnézik, mi a tennivaló

Lehet a kormányra morogni, hogy túl szigorú - vagy éppenséggel harmatgyenge - intézkedésekkel reagál a dühöngő pandémiára, de erre megvan a kormányfő reakciója. Eduard Heger szerint mindig lesznek elégedetlenek, és az ő feladata nem a kompromisszumok hajszolása, hanem az életmentés. Csütörtöktől tehát indul a legújabb időszámítás, és csak remélni lehet, hogy néhány napon belül kissé alábbhagy a járvány tombolása. Az elképzelések szerint tíz nap múlva a kormány kiértékeli a helyzetet, és ha olyan jól alakulnak a számok, hogy befigyelhet egy óvatos nyitás, valószínűleg elkezdik érvényesíteni az oltottakra vonatkozó előnyöket. Ezért is jó tudni, hogy a lockdown és a kijárási tilalom idején sem korlátozzák azokat az embereket, akik végre úgy döntenek, hogy nem halogatják tovább a védőoltás felvételét.

