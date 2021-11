Ausztráliában is megjelent az omikron variáns

Ausztráliában is megjelent az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) Dél-Afrikából származó, omikronnak elnevezett variánsa - jelentették hírügynökségek vasárnap hivatalos közlés alapján.

Fotó: TASR/AP

Két olyan embernél mutatták ki a variánst, aki Afrika déli részéből - Dohán keresztül - érkezett Sydneybe. Mindketten be vannak oltva és tünetmentesek. Miattuk karanténba kell vonulnia több mint 270 másik embernek is, aki velük utazott a repülőgépen.

Több más országhoz hasonlóan szombaton Ausztrália is ismét utazási korlátozásokat vezetett be az omikron variáns miatt, nem léphet be az országba senki, aki Afrika déli részéből érkezik, kivéve az ausztrál állampolgárokat.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) aggasztónak nevezte pénteken a nagyszámú mutációval rendelkező új vírusvariánst. A WHO szerint az újrafertőződés fokozott kockázata áll fenn ennél a variánsnál az új típusú koronavírus eddig ismert variánsaihoz képest.



MTI