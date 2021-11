A kormányhivatal hétfőn délután még nem tudta, tárgyal-e a kormány kedden Matovič „félmilliárdos ötletéről”

A Szövetség szerint későn jött Igor Matovič pénzügyminiszter javaslata az oltásprogram gyorsítására és nem is segít a legnehezebb helyzetben lévő vállalkozásoknak. Az biztos, hogy az 500 eurós összeget nem támogatja az SaS, és még hétfőn délután sem tudták a kormányhivatalban, hogy kedden lesz-e döntés a pénzügyminiszter ötletéről. Peter Pellegrini ebben a kérdésben várhatóan beáll Matovič mögé, így meglehet a többség, ha a törvény eljut a parlamentbe.

Fotó: TASR

Igor Matovič keddre már kormányülésen szerette volna elfogadtatni az 500 eurós üdülési utalványokat, de hétfőn délután még a kormányhivatalban sem tudták, hogy lesz-e kedden kormányülés. A pénzügyminiszter 500 eurós utalvánnyal jutalmazna minden 60 feletti embert, ha beoltatja magát. A támogatást a vendéglátóiparban és a szolgáltatásokban lehetne igénybe venni, és átruházható lenne. Matovič elképzelése szerint azonban csak márciustól adnák a támogatást, amit mintegy 1 millió ember kaphatna meg, viszont az oltásokat még karácsony előtt szeretné felpörgeti az ötletével a miniszter. Kérdés, hogy sikerül-e ez neki.

A javaslatot azonban előbb a kormánynak kellene elfogadnia, de még nem világos, hogy erre mikor kerülhet sor.

„Egyelőre nincs információnk arról, hogy lesz-e kedden kormányülés” – válaszolta a hivatal sajtóosztálya hétfőn késő délután a Paraméter kérdéseire.

Az SaS csak 150 eurót tud támogatni

A koalíciót is megosztotta a téma, az SaS biztosan nem megy bele az 500 eurós összegbe. A Sme rodina teljes mértékben támogatja Matovič ötletét, és a pénzügyminiszter valószínűleg számíthat majd a Hlas szavazataira is. Peter Pellegrini pártelnök szerint, ha nem lesz más lehetőség, akkor „megpróbálja majd rávenni párttársait” a javaslat megszavazására.

Várhatóan megszavazná az ötletet a Za ľudí néhány megmaradt képviselője is, legalábbis Veronika Remišová pártelnök erről beszélt a Na telo politikai vitaműsor vasárnapi műsorában. A koalíció további működését azonban komolyan befolyásolhatja a támogatás megszavazása, habár Matovič szerint erre nem érvényes a koalíciós szerződésben szereplő vétójog.

A pénzügyminiszter ötletét továbbra is elfogadhatatlannak tartja az SaS.

„Az SaS semmiképpen nem fogja támogtani a javaslatot, ha az utalvány 500 eurós összegű lesz – tájékoztatta a Paramétert hétfőn Ondrej Šprlák, a párt szóvivője. – A koalíciós tanács ülésén csak a 150 eurós összeggel értettünk egyet.”

Szövetség: Inkább 100 eurót mindenkinek

Az 500 eurós utalvány ötlete nem teszik a Szövetségnek sem. Forró Krisztián pártelnök szerint ugyanekkora összegből sokkal több embert lehetne az oltásra motiválni.

„Mi már korábban is javasoltuk, hogy minden beoltott kapjon 100 eurós utalványt, vagyis az 500 millióból minden beoltottat lehetne támogatni akkor is, ha 5 millió ember venné fel az oltást” – mondta a Paraméter kérdésére Forró.

A Szövetség kevésnek és elkésettnek tartja azt a javaslatot is, amely 10 százalékra csökkentené az áfakulcs mértékét az idegenforgalmi vállalatok számára. „Mi 5 százalékos áfakulcsot vezetnénk be” – jelentette ki a Szövetség elnöke. Forró szerint a kormánynak arra is figyelnie kellene, hogy sok járásban már hetek óta lockdown van, a fekete besorolású járásokban ugyanis már korábban is zárva tartottak a vendéglátóhelyek.

„Pozsonyban valóban csak most lépett életbe a lockdown, de máshol már hetek óta tart, sok vállalatnak pedig már késő minden segítség, ezekben a járásokban egyre több munkahely van veszélyben” – magyarázta Forró.

- lpj -