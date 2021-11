60 ezer forint, azaz megközelítőleg 160 eurós extra juttatást kapnak az egyik magyarországi drogéria dolgozói, akik december 15-ig beoltatják magukat koronavírus ellen.

A Rossmann összesen kétezer embert foglalkoztat Magyarországon. A döntés azokra is vonatkozik, akik már korábban megkapták az oltást, és azokra is, akik csak most jelentkeznek – írja a 444.hu a Világgazdaságot szemlézve.



