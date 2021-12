Ha ez bejön, jövő év őszétől ingyenesen közlekedhetnek elektromos autóbuszokkal Dunaszerdahelyen

A város pályázati kérelmet nyújt be, és ha elnyeri a kívánt összeget, abból elektromos autóbuszokra cserélnék a városi tömegközlekedés jelenlegi eszközeit. Az ezzel kapcsolatos javaslatot kedden jóváhagyta az önkormányzat.

Az autómentes napon kiállított elektromos autóbusz (Fotó: Paraméter)

„A felhívás keretén belüli vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem azt célozza, hogy a város két elektromos meghajtású autóbuszt vásárolhasson, valamint ehhez egy egyenáramú töltőt építhessen ki, ami biztosítja a buszok gyors és hatékony feltöltését” – jegyezte meg Hájos Zoltán polgármester a képviselő-testület keddi ülésén, amit éppen a pályázati kérelem jóváhagyása a céljából hívtak össze, annak benyújtási határideje ugyanis december 5.

A pályázattal egyébként a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztérium közösségi személyszállítás vonzerejének és versenyképességének növelése elnevezésű, EU-s forrásokból támogatott felhívására reagál a város, annak egyik pontja ugyanis kimondottan a városi tömegközlekedés gépparkjának modernizálásáról szól, pontosabban alternatív meghajtású eszközök beszerzéséről, és a velük kapcsolatos infrastruktúra kiépítéséről.

Hájos Zoltán (Fotó: Cséfalvay Á. András)

Ennek lehetőségéről Hájos Zoltán már a szeptemberi autómentes napon is beszélt. "Az Európai Unió támogatja az alternatív közlekedési formákat, bízunk benne, hogy a szlovák kormány is elkülönít majd erre a területre, a város szívesen bekapcsolódna ilyen pályázatba" – mondta. Akkor egyébként egy elektromos autóbuszt is bemutattak, és az érdeklődőket elvitték egy körre vele a városban.

Az effajta beruházás egyébként meglehetősen költséges, az elektromos autóbuszokat nem adják olcsón. A város által benyújtandó pályázatban megcélzott összeg 1 179 360 euró, melynek 95%-át az EU térítené, 5%, azaz 58 968 euró maradna az önkormányzatra. Az elektromos autóbuszok beszerzésére egyenként 475 ezer eurót fordítanának, a töltőállomásra 32 ezret.

„Ha pedig már a személyszállítás vonzerejéről beszélünk, a buszok beszerzése után jövő év szeptemberétől ingyenessé válna a városi tömegközlekedés a dunaszerdahelyiek számára” – árulta el a polgármester.

A buszok 8 méter hosszúak, egyszerre 54-56 személyt képesek szállítani, a megállóknál pedig a megdönthető alvázukkal a kerekesszékesek és babakocsisok számára is akadálymentessé válik a beszállás.

A polgármester elmondta azt is, hogy a buszok üzemeltetésében eleinte minden valószínűség szerint a dunaszerdahelyi SAD-val kezdeményeznének együttműködést, mivel a cégnek van megfelelő személyi állománya erre.

A dunaszerdahelyi önkormányzat már más területen is használ elektromos meghajtású gépjárműveket vagy támogatja azok használatát. Két elektromos autót vesz igénybe a városi rendőrség, és ugyancsak kettővel szállítja az ebédet az iskolai intézmények között a városi Gastro DS társaság. Idén márciustól ingyenessé tették a városban a parkolást a zöld rendszámú, tehát az elektromos vagy hibrid meghajtású gépjárműveknek.

(SzT)