Új kórházi pavilon épülhet, a megye már jóváhagyta a tervet, még a minisztérium jóváhagyására várnak

Új kórházi pavilont építene a Svet zdravia Rimaszombatban, amely jelenleg is üzemelteti a helyi kórházat. A terv megvan, ugyanolyan kórházépületet kapna Rimaszombat is, mint amilyet a társaság Nagymihályban épített. A megvalósításhoz viszont még kell az egészségügyi minisztérium beleegyezése is.