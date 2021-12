Tényleg az időseken akar segíteni Matovič, vagy csak szimplán fél elrendelni a kötelező oltást?

A kormány szerdán rekordgyorsasággal elfogadta Igor Matovič pénzügyminiszter múlt héten jött hirtelen ötletét: 500 eurós utalványt ad minden 60 feletti, Szlovákiában beoltott embernek.

Teljesíti az álmokat (Fotó: TASR)

A támogatás feltétele, hogy karácsonyig – vagy legkésőbb január 15-ig – oltassák be magukat legalább az első adag vakcinával. Az utalványt azonban minden ember csak a harmadik adag oltás felvétele után kapja meg, amit legkésőbb 2022. június 30-ig kell neki beadni.

Az intézkedés költsége a pénzügyminiszter „számítása” szerint 500 millió euró, vagyis arra számít, hogy egymillió beoltott fogja majd kérni. Mivel az utalványt a gasztro- és idegenforgalmi szektorban, a kultúrában és a járvány miatt bezárt szolgáltatásoknál lehet majd elkölteni, Matovič azzal érvel, hogy ez egyben anyagi segítség is a sokat próbált vállalkozóknak, szolgáltatóknak.

Nézzük meg mit is akar elérni Matovič az 500 milliós összeggel.

Motiváció az oltásra

A pénzügyminiszter deklarált célja a minél nagyobb beoltottság elérése a 60 pluszos korosztálynál. Ez teljesen legitim cél, hiszen az oltatlan idősek azok, akik leggyakrabban kórházi kezelésre szorulnak, és sajnos sokan közülük ezt nem is élik túl. Azonban ez az a korosztály, amelynél országos szinten is a legmagasabb az átoltottság. A Veda pomáha összesítése szerint országos szinten 68,7 százalékos, ami azt jelenti, hogy a mintegy 1,285 millió emberből 883 ezer felvette már legalább az első adagot, és a teljes, 100 százalékos beoltottsághoz még mintegy 402 ezret kellene beoltani. A támogatást megkapják majd azok is, akik már korábban beoltatták magukat, így a miniszter valójában 441 millió euróval olyanokat akar ösztönözni, akiknek erre nincs szükségük. Nem a pénzre, az ösztönzésre.

Mivel a miniszter „csak” mintegy 500 milliós kiadással számol, feltételezi, hogy az 1,285 millióból csak 1 millió oltatja be magát, vagyis az 500 milliós csomaggal alig 120 ezer embert akar valóban motiválni.

Ha ezt vesszük, akkor egy beoltott csaknem 4200 euróba „kerül” az államnak, nem pedig 500-ba.

Felmerül az a kérdés is, hogy miért éppen 500 eurós utalványt ajándékoz a miniszter, miért nem 300-at, ahogyan azt néhány nappal korábban még ő is javasolta, vagy miért nem 150 eurósat, mint amennyit azt az SaS ajánlott meg. Matovič ugyanis nem mérte fel sem azt, hogy milyen eredményt ért volna el 300 vagy 150 eurós utalvánnyal, és azt sem, hogy milyet fog, ha 500 eurót küld szét az embereknek.

A járvány sújtotta ágazatok támogatása

Kérdéses az is, hogy valóban ez-e a legjobb módszer a nehéz helyzetbe került vállalkozások támogatásához. A miniszter szerint ez pluszpénz lesz az általános COVID-támogatás mellett. Ha még el is hisszük neki, hogy minden vállalkozó kap annyi COVID-támogatást az államtól, hogy nem megy tönkre a következő hetekben, akkor is fel kell tenni a kérdést, hogy valóban pluszpénzt kapnak-e a vállalkozások.

Nem sokkal valószínűbb, hogy az állami pénzből majd csak azt a fogyasztást fogják kifizetni az emberek, amit különben is igénybe vettek volna? Vagy aki eddig havonta egyszer ment fodrászhoz, az ezek után havonta kétszer fog? Ha egyszer volt a család üdülni, akkor jövőre kettőt terveznek be?

Tényleg így lesz, vagy inkább mindenki megspórolja majd az utalvány összegét, és a COVID-sújtotta vállalkozók ugyanannyi pénzt kapnak majd, csak sokkal több bürokráciával, mint az utalványok nélkül? Sajnos ezekre a kérdésre sem tudjuk a választ, mert ilyen felmérések sem készültek.

Ráadásul erre a pénzre legkorábban márciusban számíthatnak, Matovič szerint ugyanis addig tart majd az utalványok kiosztásának előkészítése. További csúszást jelenthet, hogy sokan valószínűleg nem költik el azonnal, hanem inkább nyárra, a nyaralásra tartalékolják az összeget, vagyis ebből még nagyon sokáig nem látnak pénzt a vállalkozások.

Ki a demagóg?

Így amikor Igor Matovič demagógiával, az idősekkel szembeni érzéketlenséggel vádolja javaslata ellenzőit, talán el kellene gondolkodni, hogy nem a gyávaság munkál-e benne. Vagy az is lehet, hogy csak szimpla szavazatvásárlásról van szó, természetesen közpénzen.

Az 500 milliós összeg mellé ugyanis nem nehéz odatenni olyan tételeket is, hogy ebből akár 7 kisebb regionális kórházat is felépíthetnének. Vagy több száz eurós béremelést kaphatnának a (nemcsak) COVID-osztályokon dolgozó nővérkék, esetleg a pedagógusok. Vagy sok kilométer autópálya épülhetne. Mindre szükség van, és mind segítene az embereken.

Az átoltottság növelésének ugyanis vannak sokkal olcsóbb módszerei is, például a kötelező oltás elrendelése. És még csak nem is kellene 7200 euró egyszeri (Ausztria) vagy 100 euró havi (Görögország) bírsággal büntetni a mulasztókat – már maga a kötelezettség elrendelése, és esetleg a hozzá kapcsolódó hátrányok hoznák azokat a számokat, amiket a pénzügyminiszter vár az 500 milliós csomagtól. Persze ehhez már bátorság is kellene.