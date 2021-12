Megint kihúzta a gyufát Korčok Gyimesinél, pedig semmit sem tett. Márki-Zay az oka mindennek?

Újra Ivan Korčok (SaS) szlovák külügyminisztert támadta Facebook-videójában Gyimesi György (OĽaNO), mert az nem utasította rendre a budapesti szlovák nagykövetet, miután az találkozott az ellenzéki előválasztáson győztes magyar miniszterelnök-jelölttel, Márki-Zay Péterrel. Gyimesi szerint Korčok „két kilométert” (sic!) használ. Emellett támadja a Szövetséget is, mert az szerinte nem áll ki eléggé a Fidesz mellett.

Nem tetszik Gyimesi Györgynek (OĽaNO), hogy Pavol Hamžík budapesti szlovák nagykövet – nyolc másik uniós nagykövettársával együtt – találkozott Márki-Zay Péterrel, a magyarországi ellenzéki előválasztás nyertesével, vagyis a 2022-es magyarországi parlamenti választás közös ellenzéki miniszterelnök-jelöltjével.

„Nem hallottam, hogy Korčok miniszter bármilyen módon figyelmeztette volna a nagykövetet arra, hogy ilyen találkozókon nem kellene részt vennie, mert ez nyilvánvaló beavatkozás egy másik állam belügyeibe” – panaszolta a Facebookra feltett szlovák nyelvű videójában Gyimesi.

A videóban csak a szlovák külügyminisztert figyelmeztette, a másik nyolc ország: Írország, Románia, Svédország, Dánia, Litvánia, Lettország, Portugália és Görögország külügyminiszterét nem.

Márki-Zay tájékoztatása szerint a találkozón a korrupció elleni küzdelemről, az elszámoltatásról, a választási csalások megakadályozásáról, valamint Magyarország európai elkötelezettségéről is szó volt. „A megbeszélésen emellett a határon túli magyarok helyzete is szóba került” – emelte ki Facebook-bejegyzésében a politikus.

Márky-Zay Péter mögött jobbra Pavol Hamžík (Fotó: Facebook)

Márki-Zay egyébként néhány hete Pozsonyban is járt, itt találkozott például Mikuláš Dzurinda korábbi kétszeres miniszterelnökkel, külügyminiszterrel, aki jelenleg az Európai Néppárt (EPP) háttérintézményének, az Európai Tanulmányok Központjának az igazgatója. A megbeszélésükön az Oroszország és Kína volt napirenden.

„Nem szabad Oroszország és Kína prédájává tenni Magyarországot és ezzel az Európai Uniót” – írta a megbeszélések témáiról Márki-Zay.

Márky-Zay és Mikuláš Dzurinda (Fotó: Facebook)

Gyimesi Nagy-Britanniának és az USA-nak nem üzent hadat

Gyimesi valamiért megfeledkezett Nagy-Britannia és az USA külügyminiszterének kérdőre vonásáról is. Pedig Paul Fox budapesti brit nagykövet ráadásul egyedül ült le Márki-Zayjal tárgyalni, és egészen Hódmezővásárhelyig utazott utána. Az USA budapesti ügyvivője, Marc Dillard is vitt magával még néhány más nagykövetet, így Márki-Zay találkozhatott Japán, Ukrajna, Hollandia, Írország és Ausztria képviselőivel is. Ezen a megbeszélésen viszont már a 2022-es választások is szóba kerültek, ezen belül beszéltek

„a választási csalások megelőzéséről; a korrupcióellenes fellépésről; az új magyar alkotmányról; és a jogállamiságról is” – írta Márki-Zay.

És ez a lista még nem is teljes, Márki-Zay tárgyalt az utóbbi hónapokban szinte minden uniós állam budapesti nagykövetével.

A „taktikázó” Szövetség

Az OĽaNO-s képviselő azonban nemcsak Korčokra haragszik, hanem a Szövetségre is, amely szerinte „taktizál” a jövőre várható magyarországi parlamenti választásokkal kapcsolatban, vezetői nem mondanak sem igent, sem nemet arra, hogy a Fidesz szekerét tolják-e. „Forró Krisztián (MKP platform) és Rigó Konrád (Most-Híd platform) arra az egyszerű kérdésre, hogy támogatják-e a jelenlegi Fidesz-KDNP kormányt, illetve ők maguk a Fidesz mögött állnak-e a választási kampányban, így válaszoltak:

Forró Krisztián nem reagált egyértelműen, hogy támogatja-e a Fideszt. Annyit mondott, hogy a nemzeti politizálás jelenlegi irányvonalának folytatását szeretné. Rigó Konrád pedig elmondta a Szövetség-Alianciában megegyeztek abban, hogy nem vesznek részt a magyarországi választások előtti kampányban” – írta le az általa feltételezhetően bűnösnek tartott taktizálást Gyimesi.

Ő egyértelműen – ráadásul választói nevében is – kiáll a Fidesz mellett, szerinte a „jelenlegi Fidesz-KDNP képviselte politika folytatására” van szükség.

„Ezért drukkolok a Fidesznek, hogy megnyerje a jövő évi parlamenti választást” – fejezte be posztját Gyimesi.

Gyimesi propagandája is beindult

A képviselő posztjaihoz kapcsolódóan általában aktivizálódik Gyimesi propaganda portálja, a Körkép.sk is. Gyimesi posztja a korčokos videóval november 30-án került fel, egy nappal később jött az erősítés a Körkép.sk-n, ahol Forró Krisztiánt faggatták ugyanarról, amiről Gyimesi posztolt, kiegészítve azzal a „szörnyűséggel”, hogy Mikuláš Dzurinda is találkozott Márki-Zayjal.

Forró Krisztián szerint Pavol Hamžíknak nem kellett volna személyesen találkoznia Márki-Zayjal.

„Megoldhatta volna úgy, hogy a nagykövetség egy alacsonyabb beosztású képviselőjét küldi el, hiszen Ivan Korčok többször is hangsúlyozta, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok jók, és Szijjártó Pétert barátjának tartja” – mondta a Paraméternek Forró.

Szerinte ez azért is indokolt lett volna, mert az adott találkozón nem vett részt másik V4-es ország.

Teljesen más állásponton van a kérdésben a Híd platform. Sólymos László (Híd-platform) számára felfoghatatlan, hogy megvádolnak egy nagykövetet azért, mert a munkáját végzi. Forró hozzáállását nem teljesen érti Rigó Konrád, a Szövetség Híd platformjának a vezetője.

„A nagykövetek munkájának része, hogy a fogadó országban a lehető legtöbb releváns közéleti szereplővel találkozzon és kapcsolatot tartson fenn, különös tekintettel a politikai szereplőkre, pártállástól függetlenül – véli Rigó.

– Amennyiben ez a személy a fogadó országban az ellenzék vezetője és akár az ország következő miniszterelnöke lehet, úgy a nagykövetnek, hogy úgy mondjam, kutya kötelessége, hogy részt vegyen ilyen találkozókon. Ezt diplomáciának hívják.”

A nagykövet munkáját a Híd politikusaihoz hasonlóan látja Mózes Szabolcs, a Szövetség alelnöke (Összefogás platform) is. „A diplomaták egyik feladata, hogy kapcsolatban álljanak a kiküldetési országuk politikusaival. Természetesnek tartom, hogy ha szükséges, mi is találkozzunk a pozsonyi magyar vagy más nagykövettel, vagy a magyar külügyminiszterrel” – mondta a Paraméternek Mózes. –

Így ha a szokásos keretek között zajlott a szlovák nagykövet találkozója a magyar ellenzéki politikussal, akkor nem látok benne kivetnivalót.”

Ugyanakkor ő is problémának tartja az általa nacionalistának nevezett korčoki optikát.

A Szövetség maradna a Néppártban, nem megy a Fidesz után

Abban már Forró sem lát semmi kivetnivalót, hogy Mikuláš Dzurinda is találkozott Márki-Zayjal, de szerinte ebben az is benne volt, hogy a Fidesz nemrégiben távozott a Néppártból. „Valószínűleg ez nem tetszett Dzurindának, és ez is közrejátszott abban, hogy találkoztak” – véli Forró.

A Szövetség azonban – ebben legalábbis – nem fogja követni a Fideszt, az elődpártokhoz, az MKP-hoz és a Hídhoz hasonlóan az EPP-ben akar majd politizálni.

„Már kértük a Szövetség felvételét a Néppártba, és erre már most, a rotterdami kongresszuson felvettek volna, csak a kongresszus elmaradt, így a felvételünk átcsúszik az új évbe” – mondta Forró.

A Fidesz ugyanis a Néppártból való távozása óta egyre jobban közelít a szélsőséges olasz, francia és német pártokhoz, a napokban az is felmerült, hogy a Matteo Salvini-féle olasz Liga, az osztrák Szabadságpárt, Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés és a német AfD képviselőivel közös frakciót hoznának létre. Ezt arra építették, hogy a hétvégén, Lengyelországban találkoznak ezeknek a szélsőséges pártoknak a képviselői, a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) meghívására, és a találkozóról a Fidesz képviselője sem hiányozhat.

A magyar ellenzéki miniszterelnök-jelölt novemberben egy sikeres brüsszeli utat is letudott, ahol az Európai Bizottság és az Európai Parlament vezető képviselőivel is találkozott. Fogadták őt például a legnagyobb európai pártok vezetői, és találkozott Manfred Weberrel, az Európai Néppárt frakcióvezetőjével is. Az Európai Bizottság két tagja is fogadta őt: tárgyalt Nicolas Schmit foglalkoztatásügyi- és Paolo Gentiloni gazdaságpolitikáért felelős biztossal.

Márki-Zay ma és holnap éppen Lengyelországban van, ahol már találkozott Rafał Trzaskowskival, a Polgári Platform politikusával, és Donald Tuskkal, az Európai Néppárt vezetőjével is.

A Tuskkal tartott sajtótájékoztatón kiderült, hogy a Néppárt szívesen látná soraiban Márki-Zayt, vagyis nem elképzelhetetlen, hogy a Szövetséggel kerülhet egy uniós pártba és frakcióba.

A magyar egység megbontása

Sólymos azonban úgy véli, hogy Gyimesi György szándékosan akarja megbontani a Szövetség létrehozásával nagy nehezen kialakult egységes szlovákiai magyar politikát.

„Gyimesi egy nagyot mondó szélhámos, aki megpróbál ilyen mondvacsinált ügyekkel feszültséget kelteni és megosztani a szlovákiai magyarokat” – mondta a Paraméternek Sólymos.

A Szövetségre váró kihívások tekintetében hasonló véleményen van Forró Krisztián is. „Biztos vagyok benne, hogy a jövőben többen is megpróbálják majd megosztani a Szövetség egységét” – mondta Forró, aki szerint a magyar belpolitikai harcok ehhez megfelelő eszközt szolgáltatnak majd.

Kimaradnának a magyarországi kampányból

Abban is egyetértenek, hogy a Szövetségnek elsősorban a szlovákiai magyarság problémáira kell összpontosítania. „A Szövetség szlovákiai magyar párt, itt vannak a választóink, nekünk az ő problémáikra kell megoldásokat találnunk – véli Sólymos. – Nekünk 2024-ben itthon kell jó programmal megszólítanunk az itt élő embereket, a szlovákiai magyarokat.”

Forró szerint sem kell belefolyni a magyarországi választási kampányba.

„Nincs is miért nagyon beleszólni az ottani kampányba, és bízom benne, hogy Magyarországon sem lesz olyan igyekezet, hogy beemeljék a felvidéki magyarokat az ottani kampányba” – mondta Forró.

Mózes sem vágyik arra, hogy Magyarországon „kampányoljon”, és ha kell, akkor egy Márky-Zay-kormánnyal is együtt fognak működni.

„Többször kijelentettük, hogy a Szövetség partnere a mindenkori magyar kormány, amely számára az alaptörvény is előírja, hogy gondoskodnia kell a külhoni magyarokról – magyarázta Mózes.

– A felvidéki magyarság alapvető érdeke ennek a partnerségnek a fenntartása. A választási kampányba viszont nem kapcsolódunk be, ugyanúgy, ahogy nem kommentáljuk a magyarországi belpolitikai eseményeket sem.”

Erdélyben sincs könnyű dolga Márky-Zaynak

Nagy vihart kavart Erdélyben is, hogy az ellenzéki miniszterelnök ellátogatott volna néhány városba. Az sem segített neki, hogy az útját még Hódmezővásárhely polgármestereként szervezték. Ennek ellenére a Transindex.ro szerint Gálfi Balázs, Székelyudvarhely polgármestere az internet népét kérdezte meg, hogy fogadja-e októberben Márki-Zayt, kijelentve, hogy nem sok kedve van egy „gyurcsányista” politikussal. A netes szavazást végül megszüntette, de a járványhelyzet miatt elmaradt Márki-Zay teljes erdélyi útja is. Több városban ugyanis szívesen látták volna.

Lajos P. János