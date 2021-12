LÉNYEG: Nesze neked lockdown, ha léteznek kiskapuk, de a karácsony környéke ettől még tragikusnak ígérkezik

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Illusztrációs felvétel (TASR)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Háromnegyed éve nem volt annyi elhalálozás a koronavírus miatt, mint amennyiről csütörtökön értesülhettünk, ezért aztán nem is csoda, hogy a nap szinte összes híre összefügg a Coviddal.

Kedvezően kunkorodik a görbe

Kezdjük is mindjárt egy első hallásra kedvező információval, miszerint a járványgörbe kunkorodása arra enged következtetni, hogy túl vagyunk a járvány csúcsán. Az elmúlt időszakban mért új esetek számát - azaz a hétnapos incidenciát - tekintve ugyanis csökkenés látható, amit az antigéntesztek szintén fogyatkozó pozitivitása is jelez. De még ha túl is huppantunk volna a csúcson, ez még csupán részben remek hír, hiszen egyelőre csak a növekedés megállításáról beszélhetünk. Hanyatlásról sajnos még nem. A helyzet egyelőre nem javul, de remélhetőleg már nem is romlik az eddig tapasztalt tempóban. Ez a megtorpanás a beazonosított új fertőzésekről szól, a kórházak leterheltsége és a halálozások száma pár hét csúszással követheti ezt a trendet. Tehát hiába fekszik 3400 covidos a kórházakban, és halt meg 103 páciens, ezt a két kategóriát tekintve még mindig nem értük el a maximum értékeket, és valószínűleg karácsonyig még nagyon sokan esnek áldozatául ennek a világjárványnak. Főleg, ha tudjuk, hogy például az előző hónapban a koronavírus-fertőzéssel egészségügyi intézménybe kerülő páciensek negyede elvesztette a vírussal szembeni küzdelmet.

Drágák az oltatlanok

Csütörtöktől azzal is tisztában lehetünk, hogy az államnak mennyibe kerül az oltott, illetve az oltatlan páciensek kezelése. Az egészségügyi minisztérium az ősz folyamán 40 millió eurót fordított a betegek kezelésére: ennek 94 százalékát a vakcinát elkerülőkre tapsolták el, a maradék 6 százalékot pedig a védőoltást elfogadókra szánták. A tárca szerint az oltatlan páciensek kezelése általában tovább tart, ezért aztán költségesebb is.

Közben meg már egy hete egy lezárt országban élünk, de pandémiás szempontból még nem mutatkozott meg a lockdown hatása. Az egyik ismert járványmatematikus szerint odébb van az intézkedések enyhítése, még néhány hétig vagy akár az év végéig is eltarthat, amíg a gyógyintézetek leterheltsége tartósan lanyhulni kezd. Addig viszont nincs türelme várni egyeseknek.

Hopp egy kiskapu, eladó a világ!

Itt van például az egyik ismert vezető diszkontáruház-lánc, amelyik talált egy kiskaput. Ennek köszönhetően a Lidl teljes áruválasztékát tolja a vásárlók maszkkal takart arcába, annak ellenére, hogy a lockdown miatt csak bizonyos termékeket kínálhatnának eladásra. De míg a közegészségügyisek azt mondják, hogy az üzletek csak az esszenciális, azaz az alapvető fontosságú termékeket - élelmiszert, drogériát, háztartási cikkeket vagy éppen lábbelit - árusíthatnak, a német áruház szerint azonban az érvényes határozat nem szabályozza az élelmiszerüzletekben lévő kínálatot. Arról nem is beszélve, hogy a szlovák jogrend nem is ismeri az esszenciális portéka definícióját.

Drágul a gáz

Ezzel ellentétben a hazai háztartások nagyon is értik az áremelkedések fogalmát. Mától főleg azok számolgatják, mennyivel kell többet fizetnünk jövőre a gázért, akik azzal fűtenek. És ez még mindig a koronavírus hatása, hiszen alaposan bekavart az a helyzet, amit a pandémia előző hulláma után meglóduló kereslet és a visszafogott kínálat okozott a globális piacon.

Kočner kicsit fellélegezhet

Ha már kavarásról esik szó, ennek a műfajnak a szlovákiai koronázatlan királyával kapcsolatos a nap szinte egyetlen olyan híre, ami teljességgel covidmentes. Az történt ugyanis, hogy egy pozsonyi bíróság csütörtökön felmentette Marian Kočnert a börtönből küldözgetett cetlik ügyében, mert az állítólag nem akadályozta az igazságszolgáltatást. Kočnert 2018 nyarán rakták vizsgálati fogságba a Markíza-váltók ügyében, és ő a rácsok mögül egyfolytában azon ügyködött, hogy valahogy kiszabaduljon. Ennek érdekében a fogságból igyekezett manipulálni úgy, hogy bizalmi emberén keresztül papírfecnikre vázolta fel, kint, a szabad világban ki, mit tegyen. De mivel lebuktatták, ebből aztán nem lett semmi, mint ahogy abból sem, hogy a jelenlegi 19 éves büntetését meghosszabbítsák három évvel. De sebaj, a vád képviselője fellebbezett, és különben is, a Kuciak-gyilkosság, valamint néhány ügyész megölésének kitervelése ügyében Kočnernak még bőven van mitől rettegnie.

Sidó Árpád