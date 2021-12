LÉNYEG: A törvényhozás elnöke arra buzdít, bizniszeljen bűnözőkkel, aki tud! Mekkora gáz ez már...

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Boris Kollár szónokol, Igor Matovič hallgatja - TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Köztudott, hogy Boris Kollár, a szlovák parlament elnöke csikókorában ezer szállal kötődött a pozsonyi alvilági körökhöz. Szóval, sima maffiózó volt. Nem nagyon, hanem csak kicsinyt – mondják a hozzá közeliek. Hogyne... Ugye világos, ami úgy togyog, úgy hápog, stb., mint egy kacsa, az kacsa...

A szlovákiai politikai osztály ismét szintett lépett

A parlament 72 képviselője első olvasatban megszavazta Igor Matovč ötletét a 60 év felettieknek szánt 500 eurós oltási utalványokról. Az aktus, mármint a szavazás előtt a házelnök, Boris Kollár arra buzdította az oltott nyugdíjasokat, ha megkapják az utalványt, adócsaló üzéreknél váltsák majd készpénzre. Miután Kollár így elszólta magát, kijelenthető, a szlovákiai politikai osztály ismét szintet lépett. Oda bizony, a békák alá... Az „utalványos” vita egyébként még csak ezután kezdődik majd, bár a végszavazásnál a 72 voks kevés lehet. Vagyis egyelőre még kár lenne a nyugdíjasoknak üzérek után nyomozni az alvilági piacon.

Szlovákia az egyik legalacsonyabb beoltottsági arányú országa Európának

Miközben a pénzügyminiszter pénzszórással jutalmazná az oltott és oltatlan nyugdíjasok tömegeit, Szlovákia az egyik legalacsonyabb beoltottsági arányú országa Európának. A hét közepéig ugyanis megközelítőleg 400 ezer ember kapta meg a koronavírus elleni oltás harmadik adagját, ami a teljes népesség alig több mint 7 százalékának felel meg. A legtöbb európai államban már a lakosság több mint 10 százaléka megkapta a harmadik adagot. Ausztriában például ez az arány már 22, Magyarországon pedig 25 százalékos. Szlovákia fokozatosan maradt el az európai átlagtól a beoltottság terén. Tavasszal ugyan sokáig tartotta a lépést az európai átlaggal, ám augusztus végére Szlovákia lakosságának mindössze 40 százaléka volt oltott, míg az uniós átlag 59 százalékos volt.

Állandóan egymást szívató politikusok

Ez az életveszélyes helyzet nem jöhetett volna létre az állandóan egymást szívató politikusok nélkül. A parlameti ellenzék egészét és a kormánykoalíció pártpolitikusait beleértve. Az államfő, Zuzana Čaputová is nyilván ezért rótta fel Eduard Heger miniszterelnöknek, hogy kormánya szinte egyetlen intézkedést sem képes elfogadni anélkül, hogy abból ne kerekedjen koalíciós válság. Čaputová is jól látja, a kormány képtelen időben és olyan formában elfogadni a covidjárványban szükséges óvintézkedéseket, ahogy azt a szakértők követelik. A koalíciós partnerek a politikai haszonlesés által befolyásolva egymást gáncsolják, aminek az egész ország látja kárát. Ezért illúzió abban hinni, hogy az emberek képesek fegyelmezetten viszonyulni az óvintézkedésekhez, ha azokat maguk a kormány tagjai is megkérdőjelezik.

Lesz enyhítés vagy mégsem…?

A miniszterelnök sajtótájékoztatón erősítette meg, hogy a lockdown bevezetése utáni tizedik napon az egészségügyminiszter a szakértőkkel együtt értékeli ki a járvánnyal kapcsolatos tapasztalatokat, adatokat. Az elemzés alapján döntenek majd állítólag az esetleges újabb óvintézkedésekről. Előzetesen azt ígérik, ha netán enyhítésre kerül sor, az kizárólag a beoltottakra és azokra vonatkozik majd, akik már átestek a fertőzésen.

Drágul az áram meg a gáz

Az aligha kiszámítható, hogy milyen állapotban lesz jövőre a covidmizériával sújtott világ. Az viszont már ki van számítva, mennyivel kell majd 2022-ben többet fizetni az áramért, illetve a gázért. Az áram árának növekedésében szerepet játszanak a drága emissziós engedélyek, az EU tagállamok által szentesített klímapolitika, ahogy az időjárás is. Egy átlagos háztartás számára tehát az áram árának piaci emelkedése csak mintegy 15%-os árnövekedést jelenthet 2022-ben. Ez havi 3-4 eurót jelenthet. A fűtésre és vízmelegítésre is áramot használó háztartásokban havonta 14-15 eurós lehet az emelkedés. A gáz esetében pedig 24%-os lehet az emelkedés, ami olyan háztartások számára, amelyekben gázzal főznek, vizet melegítenek és fűtenek, havi 19 eurós emelkedéssel járhat.

Kellemes, stresszmentes hétvégét!

Barak László