WHO: Még nem okozta senki halálát az omikron vírusvariáns

Már Ausztráliában és az Egyesült Államokban is megjelent a koronavírus omikron nevű vírusvariánsa - írja a hvg.hu.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

Ezzel a két állammal együtt már 38 országban bukkant fel. Az Egészségügyi Világszervezet információi szerint még nem okozta senki halálát a legújabb mutáció.

A WHO még azt is közölte, hogy csak pár hét múlva derül ki, hogy mennyire súlyos megbetegedéseket okoz, s azzal akpcsolatban is okosabbak leszne, hogy megfelelőek- ellene a jelenlegi vakcinák és a kezelések. Szűmításaik szerint néhány hónap múlva az európai megbetegedések több mint felét az omikon számlájára írhatják - figyelmeztetett Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap vezetője.

Francesco Rocca, a Vöröskereszt vezetője kijelentette, hogy az omikron mutatott rá arra, hogy mennyire egyenlőtlenül osztják el a védőoltásokat.

„Hihetetlen, hogy még mindig nem ismerjük fel, mennyire össze vagyunk kötve. Ezért nevezem az omikron változatot a végső bizonyítéknak”

– mondta.

Uğur Şahin, a BioNTech vezérigazgatója mindenkit megnyugtatott, hogy cége gyorsan képes az új variánsokhoz igazítani az oltásokat. Úgy véli, a mostani védőoltások is sokat segítenek abban, hogy meggátolják a súlyosabb megbetegedéseket, beleérve a mutációkat is.

