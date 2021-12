LÉNYEG: Ha a koalíció vezetői is úgy akarják, akkor aranyvasárnap már szabadon vásárolhatunk – ha be vagyunk oltva

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A kecske is jóllakjon, és a káposzta is megmaradjon. Valószínűleg ez a mondás lebeghetett Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter szeme előtt, amikor összeállította a legújabb intézkedéscsomagot a járvány ellen. A hétfőn bejelentett elképzelés megpróbál ugyanis minden koalíciós pártnak kedvezni, legalább egy kicsit.

A következő bő egy hétben még folytatódik a lezárás, ami elsősorban az OĽaNO követelése.

December 17-től viszont kinyithatnak az üzletek, ami jó hír azt SaS-nek, de a Sme rodina is örül neki.

Lengvarský azonban csak a védetteket engedné be a boltokba, amit az SaS és a Za ľudí nagyon támogat, szerintük ugyanis azzal lehet a legkönnyebben növelni az oltottsági szintet, ha kedvezményeket adnak az oltottaknak. Viszont a Sme rodina ellenzi ezt, Kollár ugyanis „nem akarja két kategóriába osztani” az embereket. Csak hát a COVID megteszi ezt helyette is… Végül azonban Kollár is megkaphatja a magáét, mert december 25-től kinyithatnának a hotelek és a sípályák, ami ugye a Sme rodina elnökének a szívügye. És itt tesz egy kis pluszengedményt is neki Lengvarský: a szállodákba beengedné az oltatlanokat is, persze, ha előtte tesztelték magukat.

Az első reakciók alapján ez nem volt rossz taktika Lengvarskýtól, a koalíciós tanács ülésére érkező egyik politikus sem utasította el teljesen a tervet.

Az viszont már az egészségügyi miniszter, és elsősorban a feltehetően őt támogató kormányfő ügyességén múlik, hogy ne vizezzék tovább a csomagot a pártok képviselői. A helyzet ugyanis egyáltalán nem rózsás. A szűk két hete indult lezárás nem hozza a számokat, a kórházakban még mindig nagyon sokan vannak, akárcsak lélegeztetőgépeken, az oltottak száma nem emelkedik megfelelően. Az egyedüli adat, ami kicsit bizakodásra adhat okot, az a fertőzöttek és a mentőutak számának enyhe csökkenése.

Vallottak az alsóhatári maffiaper vádlottjai

A várakozásoknak megfelelően a hétfői utolsó tárgyalási napon beismerő vallomást tett ifj. Dora Ferenc, az alsóhatári maffiaper másodrendű vádlottja. Hozzá hasonlóan bevallotta az elkövetett gyilkosságokat Alföldi László is. A vádlottak elismerték a számlájukra írt három férfi meggyilkolását.

A vallomások alapján két újabb gyilkosság is a vádlottak számlájára írható: a gyilkosságok megvalósításával vádolt Alföldi László a bíróság kérdésére kijelentette: a jelenlegi vádiratban lévő gyilkosságokon kívül további két embert ölt meg ifj. Dora Ferenc parancsára.

A koronavírus újabb ismert áldozatot követelt

Súlyos veszteség érte a magyar könnyűzenét: koronavírusban elhunyt Kóbor János, az Omega együttes énekese. A 78 éves zenészt már november 9-e óta kórházban ápolták, koronavírus-fertőzés okozta tüdőgyulladás miatt lélegeztetőgépre került.

Kóbor nem oltatta be magát, idős korában is sportos életet élt, úgy gondolta, szervezete képes lesz legyőzni a fertőzést.

Ma derült ki az is, hogy Csollány Szilveszter olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász is kórházba került COVID-19-es diagnózissal, és lélegeztetőgépen van. Az 51 éves korábbi élsportoló szintén nincs beoltva.

