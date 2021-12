A levegőben lógva jógáznak a hodosi lányok, akik elhatározták, hogy rekordot döntenek

Az AyFly jóga Amerikából ered, de indiai alapokkal bír. Tartalmazza a tradicionális jóga, a pilates, a tánc, a balett és a légtorna elemeit egyaránt. A gyakorlatokat egy speciális selyemkendőn lógva végzik, amelyet hammocknak neveznek. Balódi B. Nikoleta vezetésével ezt a látványos sportágat Hodosban is űzik.

Niki már 9 éve hódol a jóga ezen fajtájának, mellyel Érsekújvárban ismerkedett meg. „Két éven át minden héten vasárnap autóba ültünk anyukámmal és elmentünk Érsekújvárba, hogy ott részt vehessünk egy ilyen órán. Azt anyu egyik barátnője vezette, aki egy idő után felvetette az ötletet, hogy miért nem hozzuk el ezt a mozgásformát ide, a Csallóközbe. Akkorra már szépen belejöttünk, így megfogadtam a tanácsát. Úgy gondoltam, jó lenne, ha a környékbeliek is megismerkedhetnének az AyFly jógával, és kipróbálhatnák azt, hiszen megannyi pozitív hatással bír” – mesélte el a hodosi jógaoktató.

Az AyFly a belső izmokra fókuszál, így egy idő után teljesen átalakul általa a testünk. Segíti a hátgerincproblémák kezelését, javítja a testtartást, fejleszti a koordinációt és az egyensúlyérzéket, nyújtja az izmokat, ezáltal fejlesztve a nyúlékonyságot.

Niki miután elvégezte az instruktori képzést Dunaszerdahelyen kezdett el oktatni. Hodosba egy évvel ezelőtt „költöztette át” az óráit.

„Sosem a haszon volt az elsődleges okom, amiért ezt csinálom. Mikor én magam megtapasztaltam, hogy milyen hatással van a testemre a jóga, ösztönzött, hogy ezt másoknak is megmutassam. Az elején még én magam sem hittem el, hogy mi mindenre vagyok képes. Imádom, ha a lányokat motiválhatom, és még annál is jobban szeretem, mikor a motiváció meghozza a gyümölcsét. Jó érzés látni, amikor a lányok leküzdik a félelmeiket, s amikor ők maguk is látják, mennyit fejlődtek.

Amikor előállok egy új ötlettel, mindig felcsillan a szemük és izgatottan vágnak bele, mert tudják, hogy hiszek bennük, így ők is elhiszik, hogy menni fog nekik. Ez az, amiért érdemes ezt csinálni”

– fejtette ki Niki, akinek bizony gyakran támadnak új ötletei.

Ilyen a rekordkísérlet is, melyre december 11-12-én kerítenek sort. Terveik szerint több mint 30 órán át fognak „lógni a levegőben”. „Apukám szereti a kihívásokat. Ez a rekordkísérlet is az ő ötlete volt, s mivel jómagam szintén szívesen vágok bele új dolgokba, azonnal felvetettem a dolgot a hozzám járó lányok körében. Nem csalódtam bennük, szinte gondolkodás nélkül rábólintottak.”

A kísérletben előreláthatólag több mint 20-an vesznek majd részt. A lányok fél óránként fogják váltani egymást. Annak érdekében, hogy ne szakadjon meg a folytonosság, a 28. percben mindig beáll a következő tornász. Nem kell bonyolult gyakorlatokat végezniük, azonban egy percre sem szakíthatják meg a mozgást.

A csapatban persze nem csupán hodosi hölgyek lesznek, hiszen Niki óráit több környékbeli falu és város vállalkozó szellemű lányai látogatják. A rekordkísérlet viszont a hodosi tornatermükben zajlik majd, a hivatalos előírásoknak megfelelően. Egy kijelölt személy fogja felügyelni őket, hogy minden az elvárásokhoz mérten történjen.

Balódi B. Nikoleta, ahogy épp az egyik "diákjának" segít

A lányok már izgatottan várják a rekordkísérlet napját, szorgalmasan edzenek is rá.

