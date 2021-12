Tizenkét éves lányt kényszerítettek házasságra a szülei – emberkereskedők elleni országos akciót hajtott végre a rendőrség

Emberkereskedelemre, pontosabban szexuális kizsigerelésre, valamint kényszerített koldulásra és bűncselekmény elvégzésre irányuló kiterjedt akcióba kapcsolódott be Szlovákia.

Fotó: Rendőrség (Facebook)

Az akciókat 29 országban hajtották végre november 8. és 12. között az Europol és a Frontex égisze alatt. Az eredmény: 147 668 ellenőrzött személy, közülük pedig 593 felnőtt és 57 kiskorú lehetséges áldozatot állapítottak meg, ez pedig 327 vizsgálat elindításához vezetett.

Szlovákiában az egész ország területén hajtott végre ellenőrzést a rendőrség idegenrendészete és a munkaügyi felügyelőség. Összesen 24 vállalat került górcső alá, és főként olyan helyekre összpontosítottak, ahol előfordulhatnak emberkereskedők áldozatai. Az akció során 153 személyt ellenőriztek, közülük 87-en külföldiek voltak, főként ukránok, thaiföldiek és vietnamiak.

Idén 16 hasonló esetben indítottak eljárást 20 férfi és 17 nő ellen. Kilenc esetben volt szó szexuális, háromban munkaügyi kizsigerelésről, egyben pedig kényszerházasságról. Emellett több bűncselekmény kombinációját is vizsgálják.

A szexuális kizsigerelés esetében 16 áldozatot állapítottak meg (14 nő és 2 férfi), közülük kilencen gyerekek voltak. A munkaügyi kizsigerelés terén a 13 áldozatból 10 férfi, három pedig nő, míg a kényszerházassággal kapcsolatban három nőt, közülük kettő gyerek, jegyeztek fel. Az idei esetek között törvénytelen örökbefogadást, gyermekprostitúciót, valamint bűncselekmény elkövetésének kényszerítését is regisztrálták.

A hatóságok eljárást indítottak két személy ellen, akiket kényszerházasság bűncselekményével gyanúsítanak. A 33 és 32 éves szülők arra kényszerítették 12 éves lányukat, hogy menjen férjhez egy 17 éves fiúhoz. A lányt verték, valamint egész éjszakára bezárták a szobába és a spájzba. Az édesapa korábban már bíróság elé állt hasonló bűncselekményért, akkor egy másik lányát kényszerítette házasságkötésre. Akkor 7-től 12 évig terjedő szabadságvesztés fenyegette, de végül megúszta feltételes büntetéssel.

A nyomozó most ezért is indítványozta az előzetes letartóztatását, tettéért ezúttal is 7-től 12 évig terjedő szabadságvesztés fenyegeti.



-para-