LÉNYEG: Kedd a kompromisszumok napja volt: az üzletek kinyitnak, az iskolák bezárnak

December 10-én tehát indulhat az ünnepi üzletostrom

Hamarosan választhatnak a nyugdíjasok: vagy beoltatják magukat, és akkor a védettségen kívül pár száz euróval is gazdagabban lesznek, vagy megvárják, amíg januárban esetleg kötelezővé teszik számukra a koronavírus elleni védőoltást. Az 500 eurós utalvány ötletét pedig kedden végleg eltemette a kormánykoalíció.

Karácsonyra kérjünk oltást a nagyszülőknek!

Utalvány helyett készpénz ütheti a markát azoknak a 60 év feletti beoltottaknak, akik hajlandók felvenni a koronavírus elleni védőoltást – állapodott meg kedden a kormánykoalíció. A javaslat koraeste átment az első parlamenti szűrőn is, várhatóan szerdán bólintanak rá végérvényesen a képviselők.

Kénytelen volt tehát meghátrálni Igor Matovič, aki a nyugdíjasok oltásra ösztökélését fejenként 500 eurós utalvánnyal próbálta volna elérni. Koalíciós partnere, az SaS erről hallani sem akart, a parlamentben sem volt meg a kellő politikai akarat arra, hogy eredeti formájában támogassák a javaslatot. Így született a Matovič újabb politikai vereségével felérő kompromisszum, amelyet azonban a pénzügyminiszter valószínűleg így is személyes győzelmeként fog kommunikálni a következő napokban, hetekben.

Nem 500, hanem mindössze 300 eurót kap minden 60 éven felüli, aki december 24-ig felveszi a 3. oltást, vagy legalább beregisztrál az oltás felvételére. Aki december 24-ig felveszi a második vagy az első oltást, az csak 200 eurót kap. És annak is jár a pénz, aki legalább december 24-ig regisztrálja magát az oltásra, és legalább január 15-ig fel is veszi azt.

Ismerve a kisnyugdíjasok anyagi helyzetét, várhatóan megugrik majd az oltásra jelentkező idős emberek száma, akiket ha észérvek nem is tudtak meggyőzni a számukra egyébként sok esetben életmentő oltás felvételének fontosságáról, legalább az ünnepek után kiürülő pénztárcájuk jobb belátásra bírhat.

Hatvanon felül kötelezővé tehetik a védőoltást

Az sem kizárt persze, hogy hoppon maradnak azok a nyugdíjasok, akik nem hagyják „kiszúrni a szemüket” párszáz euróval, és inkább oltatlanul várják az ünnepeket. Ők azok, akiket nem érdekel, hogy a közelgő karácsonyi családi összejövetel alkalmából mit kapnak majd a Jézuskától – és rokonaiktól. A családtagoktól, akik addigra jó néhány, vírusgócként is remekül funkcionáló üzletet megjárnak, hogy a nagyi kaphasson tőlük „valamit”.

Egyre inkább afelé hajlik ugyanis a kormány, hogy kötelezővé teszi a Covid-19 elleni védőoltást az idősebb korosztály számára.

Veronika Remišová, a Za ľudí miniszterelnök-helyettese kedden felszólította Zuzana Čaputová államfőt, hogy egyértelműen álljon ki a covid elleni kötelező oltás mellett.

Erről még ugyan nem született döntés, január közepéig azonban az egészségügyi miniszternek ki kell dolgoznia egy erről szóló elemzést.

Nem érdemes persze ennyire előre szaladni az időben, az mindenesetre már most borítékolható, hogy az elemzés eredménye megmutatja majd, hány idős ember életét lehetne megmenteni a kötelezővé tett oltással, így Vladimír Lengvarský várhatóan azt javasolja majd a kormányban, hogy rendeljék el az idősebbek oltását. Még az is benne van a pakliban, hogy az oltatlanokkal kifizettetik covid-kezelésük egy részét, de ez persze ismét csak a kormánypártok marakodásának szolgáltathat remek táptalajt. Januárban tehát újabb politikai tőkeméregetés vár a koalíciós partnerekre.

Csak legalább ne a nyilvánosság előtt csinálnák.

Karácsonyi előtti kompromisszumok

Mégis lesz idő a karácsonyi bevásárlásra, hiszen a tervezettnél egy héttel korábban, már most pénteken kinyithatnak az üzletek – így legalább a beoltottak és a betegségen átesettek megkezdhetik az ajándékvásárlást, jelentette be az egészségügyi miniszter. A kijárási korlátozás azonban továbbra is érvényben marad.

December 10-én tehát indulhat az ünnepi üzletostrom, és a szilveszterre tervezett síkirándulást sem kell lemondani: december 25-én ugyanis a szállodák és a sípályák is kinyithatnak. Arról még vitatkoznak a kormánykoalíció tagjai, hogy nyiratkozni is mehetünk-e a jövő héten, az azonban már most biztos, hogy a templomokban már péntektől tarthatnak legfeljebb 30 fős istentiszteleteket.

Beadta viszont a derekát az SaS, így hétfőtől távoktatásra váltanak az iskolák felső tagozatai és a középiskolák. Sulíkék a végsőkig ragaszkodtak ahhoz, hogy ahol csak lehet, maradjon a tantermi oktatás, azonban végül hajlottak a kompromisszumra.

Mindezek az intézkedések azonban nincsenek kőbe vésve. Ha az ünnepek között jelentősen romlana a járványhelyzet, az egészségügyi miniszter felhatalmazást kapott, hogy egy személyben dönthessen az intézkedések szigorításáról.

Juhász László