Lezuhant egy katonai helikopter, magas rangú tisztségviselők utaztak rajta

A katasztrófa a déli Tamilnádu államban, Kúnúr város közelében történt, a helikopter Mi-17V5 típusú volt. A Praszat Barati nevű közszolgálati tévé három, kórházba szállított sérültről szólt, de nem lehet tudni, hogy kik ők.

An Army chopper carrying CDs Bipin Rawat, his wife and seven others crashed in Tamil Nadu on Wednesday. General Rawat’s staff and family members were also among the nine people on board, apart from the crew.https://t.co/3p0euUfsdF