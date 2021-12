Az elmúlt két hét bevételkiesését már semmi nem hozza vissza, de a pénteki nyitás segíthet valamit a boltokon – Interjú

Pénteken, december 10-én újra kinyithatnak azok a boltok is, amelyek nemcsak az alapellátást biztosítják, igaz, ezek csak OP-rendszerben működhetnek, vagyis csak a beoltottakat és a betegségen átesetteket engedhetik be. Ezzel azonban két hetet visszakaptak a karácsony előtti időszakból, ami a legfontosabb időszak az értékesítés szempontjából. Martin Krajčovičot, a Szlovák Modern Keskedelmi Szövetség (SAMO) elnökét kérdeztük az intézkedés várható hatásáról.

Fotó: Cséfalvay Á. András

A kormány december 10-től engedélyezte a boltok újranyitását, vagyis a karácsony előtti két hétben újra lehet vásárolni. Jó döntés született?

Mindenképpen. Mi már régóta állítjuk, hogy a világ statisztikái alapján a boltok a legkevésbé kockázatosak a COVID-19 terjedése szempontjából, ezért mindegyiket nyitva kellene hagyni, legalább OP-rendszerben, az alaptermékeket áruló üzleteket pedig mindenki számára. Azért is örülünk annak, hogy a kormány így döntött, mivel a karácsonyi időszak meghatározó a bevételek szempontjából.

A nem alapvető termékeket forgalmazó boltok bezárása pusztító következményekkel járt volna számukra, elsősorban a kisboltokat tette volna tönkre, mert nekik esélyük sem lenne behozni a karácsonyi veszteséget az év többi részében.

Komoly problémát okozott volna az is, hogy mit kezdjenek a már beszerzett áruval, mivel a karácsonyi áru, amelyet több bolt már előre beszerzett, karácsony után eladhatatlan.

Készen állnak a boltok a nyitásra? A kormány meglehetősen későn, szerdán döntött arról, hogy pénteken kinyithatnak. Van megfelelő raktárkészletük?

Biztosan valamennyi bolt készen áll erre, mivel az üzlet szempontjából a karácsony előtti hetek a legfontosabb időszaka az évnek. Mindenki alaposan felkészül erre az időszakra.

Martin Krajčovič, a SAMO elnöke (Fotó: TASR)

Mennyit fog segíteni az, ha a karácsony előtti utolsó két hétben nyitva lehetnek a boltok? Kompenzálja ez az előző két hét kiesését?

Nagy segítség ez a kereskedőknek, de az biztos, hogy az előző két hét veszteségét nem hozza vissza.

A szlovákiai fogyasztók ugyanis nagyon kihasználták azt az elmúlt két hétben, hogy Magyarországon, Lengyelországban és Csehországban korlátozások nélkül vásárolhattak karácsonyi árut.

A vásárlók egy másik jelentős része online boltokra váltott, ahol azonban az árbevétel több mint 50 százaléka külföldön regisztrált online boltokba kerül. Az állam így eurómilliókat veszít az adókon, a kereskedőknek pedig ez bevételkiesés. A külföldi vásárlások emellett generálták a mobilitás növekedését is, ami epidemiológiai szempontból is káros.

Az alaptermékeket áruló boltok kivételével a többi bolt OP rendszerben működik majd. Képesek lesznek ellenőrizni az oltási igazolványokat?

A szabályok egységesek mindenki számára, ha a kereskedő nyitva akar tartani, akkor a nem alapvető terméket értékesítő boltoknak képeseknek kell lenniük ellenőrizni az igazolványokat, betartatni a szabályokat. A telefonos smart applikációk egyszerűsítik ezt az ellenőrzést, ez külföldön már általános, itthon is meg kell tudni valósítani.

Egyetért azzal, hogy a most újranyitó boltok csak OP rendszerben működhetnek? Nem kellett volna kiszélesíteni a vevőkört a teszteltekre is?

Első lépésben mi is azt kértük, hogy legalább OP rendszerben működhessenek a boltok. Tisztában vagyunk azzal, hogy a járványhelyzet nem jó, de az önmagában nem fogja tovább rontani, ha a boltok OP rendszerben nyitva tarthatnak. Tisztában vagyunk azzal is, hogy a kormány ezzel a módszerrel is az oltás felvételére akarja motiválni az embereket, és a beoltottak előnyben részesítése segítheti az átoltottsági szint növelését Szlovákiában.

Az első tájékoztatás még arról szólt, hogy a boltok december 25-én újra bezárnak, de a kormány végül máshogy döntött. Nagy érvágás lett volna, ha újra be kell zárni a nem alaptermékeket árusító boltoknak?

Igen, végül a kormány által elfogadott határozat alapján a boltoknak nem kell bezárniuk karácsony után sem, OP rendszerben tovább működhetnek. Bízunk benne, hogy ez valóban így marad, és a járványhelyzet Szlovákiában javulni fog.

- lpj -