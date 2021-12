Életfogytiglant kért az ügyész az alsóhatári polgármesterre, bűnbánó fia viszont 22 évvel megúszhatná a gyilkosságokat

22 és 24 éves szabadságvesztést, illetve két életfogytig tartó börtönbüntetést javasolt az alsóhatári maffiapert felügyelő ügyész az eljárás négy vádlottja számára. A csütörtöki tárgyaláson sor került az összes záróbeszédre, és megjelent az egyik áldozat édesanyja is - ebből kifolyólag pedig az eljárás fináléja elég megrázóra sikeredett. Már csak az ítélethirdetés van hátra.

Dora Ferenc (balra) és fia, ifj. Dora Ferenc a vádlottak padján az alsóhatári maffiaper egy korábbi tárgyalásán a bazini Specializált Büntetőbíróság tárgyalótermében - A fotóra kattintva KÉPGALÉRIA nyílik! (Fotó: Paraméter)

A bazini Specializált Büntetőbíróságon zajló per a csütörtöki tárgyalási napon véget ért. Az ítélet kihirdetésére hétfőn (december 13.) kerül sor.

Dora Ferenc

A kilenc tárgyalt vádpont közül öt érintette idősebb Dora Ferencet. Védőügyvédje Ľudovít Štanglovič záróbeszéde szerint védence teljesen ártatlan, és a felmentését kérte minden vádpont alól.

A vádat képviselő ügyész azonban máshogy vélekedik. Álláspontja szerint csupán az egyik bűntény esetében bizonyosodott be, hogy az alsóhatári polgármester annak nem felbujtója volt, hanem "csak" segédkezett az elkövetésében. Az alábbi bűncselekmények kapcsán azonban szerinte egyértelműen bizonyítást nyert az 58 éves Dora Ferenc bűnössége.

1. Dora támogatta a Sátor Lajos-féle bűnszervezetet azzal, hogy a maffiafőnök rendelkezésére bocsátotta saját alsóhatári telkét, hogy azon Sátor egy villát építsen magának és három legfőbb emberének. Ezen kívül a bűnszervezethez kapcsolódó cégeket bízta meg polgármesterként az önkormányzati bérlakások megépítésével, és anyagiakért cserébe különféle bűncselekményeket rendelt meg a maffiától.

2. A nádszegi Czakó Imrét 2004-ben egy telekvita miatt gyilkoltatta meg.

3. A nagyszombati Vojtech Rampák likvidálását azért rendelte el, hogy a strómanként működő férfi ne tudjon vallomást tenni ellene egy fiktív trágyaüzlettel kapcsolatban.

4. Az alsóhatári polgármester megrendelte a vágfarkasdi JOPI TRADE cég egyik tulajdonosának megölését, mert a főként üzemanyaggal kereskedő céggel szemben nagy adósságot halmozott fel. A gyilkosságra végül nem került sor, de az ilyen tettek megrendelése is bűncselekménynek számít.

5. Dora részt vett abban a csalásban, amivel 2010-ben cége, az ASTER PLUS 222 ezer eurót csalt ki a ČSOB bank követeléskezelő leányvállalatától. A vád eredetileg a csalás értelmi szerzőjeként tekintett Dorára, ám mivel december 6-án fia, ifj. Dora Ferenc magára vállalta a bűntény elkövetését, az ügyész indítványozta, hogy id. Dorát már "csak" bűnsegédként kezelje a bíróság.

Az ügyész Dora Ferenc esetében életfogytig tartó börtönbüntetés és vagyonelkobzás kiszabását kérte a bíróságtól.

Ifj. Dora Ferenc

A polgármester fia, vagyis a másodrendű vádlott számlájára eredetileg a már említett csalást, illetve három gyilkosság (áldozatok: Nagy Péter, Martin Žalmánek, Madarász Krisztián) megrendelését írja a Speciális Ügyészség.

Ifj. Dora Ferenc az utolsó tárgyalási napon a csalást teljesen beismerte. A gyilkosságok kapcsán pedig úgy vallott, hogy azokban szintén részt vett, ám nem megrendelőként, mivel azokat elmondása szerint a nemrég előzetes letartóztatásba kerülő Radovan Varga "kívánságára" teljesítették.

Bár a három emberölést ifj. Dora embere, Alföldi László követte el, és így kézenfekvő lett volna, hogy ifj. Dorát ne megrendelőként, hanem közvetítőként kezeljék a bűnügyek kapcsán, az ügyész ennél még engedékenyebb volt. Záróbeszédében azt kérte a bíróságtól, hogy ifj. Dora Ferencet csupán a gyilkosságokhoz nyújtott bűnsegédlet miatt ítélje el a bíróság.

Annak ellenére, hogy a vádlottat életfogytig tartó büntetés fenyegette, a bírósági szenátustól az ügyész végül azt kérte, hogy a csalás és a három gyilkosság miatt ifj. Dora Ferenc 22 év szabadságvesztést kapjon.

A büntetés rendkívüli enyhítését azzal indokolta, hogy ifj. Dora más bűncselekmények felderítése kapcsán is együttműködésbe kezdett a nyomozókkal.

Alföldi László

A harmadrendű vádlott esetében az ügyész már nem volt olyan megengedő, mint az előzőnél.

Alföldi a vádirat - és immár saját bevallása szerint is - a kivitelezője volt annak a három gyilkosságnak, amit ifj. Dora megrendelt vagy közvetített. A negyedik vádpont, amit felhoztak ellene, kábítószerbirtoklás volt - mivel amikor a rendőrök 2019-ben őrizetbe vették, kis mennyiségű metamfetamint is találtak nála.

A vádlott mindig is ifj. Dora emberének - sofőrjének, testőrének - számított, és miután egykori főnöke beismerő vallomást tett, ő is kitálalt. Az ügyész szerint azonban túl későn szánta el magát az együttműködésre, és ha ifj. Dora inkább hallgat, akkor Alföldi is lakatot tett volna a szájára.

Az ügyész életfogytig tartó börtönbüntetést javasolt Alföldi László számára azzal, hogy ha megmutatja, hol vannak elásva egykori áldozatai, akkor 25 év letöltése után feltételesen szabadlábra kerülhetne.

Alföldi ügyvédje, Nadežda Boľová nem értett egyet az ügyész javaslatával. Az ügyvéd azzal érvelt, hogy védence alárendelt viszonyban volt ifj. Dorával. Tekintettel Alföldi beismerésére és őszinte megbánására, méltányos büntetést kért védence számára - lehetőleg a büntetési tétel alsó határán.

Szamaránszky Roland

A negyedrendű vádlottnak, a "Kis Paprikaként" ismert dunaszerdahelyi Szamaránszky Rolandnak csak egy vádponthoz, a 2004-es Czakó-gyilkossághoz van köze.

A 2003-as Écsi Béla-gyilkosság, valamint a Sátor-féle bűnszervezetben való részvétel miatt Szamaránszky jelenleg 18 éves szabadságvesztését tölti, és ahogy a 2019-es csallóközi maffiaper során, úgy most is teljes mellszélességgel tagadja bűnösségét.

A vádirat szerint Szamaránszky a gyilkosság napján egy ideig felügyelt a még életben lévő Czakó Imrére, amíg Sátor kivégzőosztagának többi tagja a Dunaszerdahely melletti Ollétejed közelében kiásta a későbbi áldozat illegális sírhelyét. A tanúk - Nagy Zsolt és Bugár György - szerint pedig később a holttest eltemetésénél is jelen volt.

Az ügyész szerint az említett együttműködő gyanúsítottak által egyértelmű bizonyítást nyert, hogy "Kis Paprika" bűnös, és 24 év szabadságvesztést javasolt a negyedrendű vádlott számára.

Ügyvédjén keresztül Szamaránszky leginkább azzal védekezett, hogy az emberölés idején fertőző betegsége volt, és kizárt, hogy az orvosi szakvélemények szerint bizonyítottan nozofóbiás - fertőzésektől rettegő - Bugár György hajlandó lett volna vele beülni egy autóba.

Könnyek, mentegetőzés, sajnálat

A csütörtöki tárgyaláson jelen volt az egyik áldozat, a 2012-ben meggyilkolt Nagy Péter édesanyja, és amikor lehetősége volt rá, ő is felszólalt. Az asszony határozottan közölte: nagyon kevésnek tartja azt a 22 évet, amit ifj. Dora Ferencnek javasolt az ügyész.

"Ifj. Dora Ferencnek életfogytiglant kell kapnia, mert egy pszichopata. Most beismer valamit, de biztos nem a teljes igazságot mondja, csak hazudik és hazudik. Egy egyszerű gyilkos, egy állat"

- nyilatkozta könnyeivel küszködve az asszony.

Az elhangzottakra ifj. Dora Ferenc is reagált a záróbeszédében. Azzal mentegette magát, hogy Nagy Péter nem neki, hanem a Sátor-féle bűnszervezet egykori tagjai számára vált kényelmetlenné, mivel különböző ügyletekhez ők is felhasználták a huszonéves srác nevére alapított céget.

"Nagyon sajnálom, és megértem, hogy dühös, minden értelmes szülő hasonlóan viselkedne. (...) Korábban részletesen elmagyaráztam, miért nem volt indítékom a bűncselekményre. Nem én rendeltem meg a fia megölését"

- jelentette ki ifj. Dora Ferenc. Apja, az alsóhatári polgármester rövidre fogta a záróbeszédét, melyben leszögezte, hogy minden vádpontban ártatlannak érzi magát.

"Egész életemben nem követtem el bűncselekményt, éppen ellenkezőleg. Segítettem az embereknek, nyolcszor választottak meg polgármesternek. Arra kérem a bíróságot, hogy mentsen fel a vádak alól"

- mondta Dora Ferenc.

Szamaránszky Roland záróbeszédében hosszasan fejtegette, hogy szerinte miért hiba hinni az őt bemártó együttműködő gyanúsítottaknak, Nagy Zsoltnak és Bugár Györgynek. Végül pedig kijelentette: ártatlan.

"Sajnálom, ami Czakó úrral történt, de nekem semmi közöm hozzá. Azt se tudom, miről beszélnek"

- érvelt felmentése mellett Szamaránszky.

"Nem vagyok mérges, megértettem, hogy végem"

- ezt már a hatalmas termetű Alföldi jelentette ki, akinek ezután következő megbánása valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva valóban őszintének tűnt.

"Sajnálom, hogy hagytam magam ilyen dolgokra rábeszélni. Ifj. Dora mindig tudta manipulálni az embereket, én is bedőltem neki. Aztán pedig két és fél évig nyomás alatt tartott, hogy ne tegyek vallomást"

- mondta Alföldi, sérelmezve, hogy ifj. Dora kései együttműködését méltányolta az ügyész, az övét pedig nem.

Ezt követően a vádlott azt kérte a bíróságtól, hogy fordulhasson hátra a hallgatóság padsoraiban ülő károsulthoz, Nagy Ildikóhoz - akinek fiát ő maga lőtte le. A szenátus elnöke ezt lehetővé tette neki.

"Őszintén sajnálom, amit tettem. Ha vissza lehetne forgatni az időt, mindent visszacsinálnék, visszaadnám őt"

- mondta a károsult szemébe nézve Alföldi. Az asszony erre zokogását visszafojtva rávágta:

"Akkor add, add!"

A váratlan, ám mégis kézenfekvő reakciót követő néhány másodperces csend ólomsúlyként nehezedett az egész tárgyalóteremre. Egy pillanatra mintha mindenki képessé vált volna átérezni, milyen az, amikor egy anyától nem a sors vagy a véletlen, hanem gyilkosok veszik el a gyerekét.

"Tudom, hogy a fiát nem vagyok képes visszaadni. Bevallom, bűnös vagyok. De tudnia kell, ha ifj. Dora nem volna, akkor ez biztos nem történt volna meg. Még egyszer őszintén sajnálom. Ne haragudjon"

- kérlelte az asszonyt az utolsó szó jogán Alföldi, aki esetleges büntetése kapcsán már nem is javasolt semmit a bíróságnak.

A másfél éve tartó bírósági eljárás ezzel lezárult. A Specializált Büntetőbíróság szenátusa hétfőn (december 13.) délelőtt 10 órakor hirdeti ki az ítéletet.

(Barak Dávid)