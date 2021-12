LÉNYEG: Minden másképpen lehet karácsonykor, akár még a mamánál is megállhatnánk bejglit majszolni

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Illusztráció (webcukraszda)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Ahány nap, annyiféle elképzelés látott napvilágot arról, milyen intézkedések várnak ránk az ünnepekkor - ezzel a felütéssel indult a tegnapi események összefoglalója, és úgy néz ki, ez a megállapítás csütörtökön is megállja a helyét. Annyira, hogy a szerdai történések összegzésének címe már idejétmúlt, és simán megkockáztatható, hogy karácsonykor a vakcinázottak az újonnan belőtt hajkoronájukkal mégiscsak villoghatnak a rokonaik előtt. Ugyanis a "politikusaink" ma - egy kis túlzással - szinte egymás kezéből kapkodák ki a mikrofont, hogy megnyugtassák a lakosságot, a családtagok látogatását szabályozó rendelkezés át lesz bizony értékelve.

Mit engedhetünk meg ilyenkor magunknak?

Mégis, hogyan nézne ki az, hogy az ünnepek során az emberek nem kukkanthatnának be a legközelebbi hozzátartozóikhoz sem? Ilyen szigorúságra még tavaly sem volt példa, amikor pedig szinte senki - még a tolakodásban sikeres Dominika Cibulková - sem volt beoltva. Egy éve még védtelenül is családi "buborékokat" lehetett kialakítani, most meg tegnaptól az fenyegetett, hogy a kijárási korlátozások kivételei közé nem foglalják bele a rokoni vizit lehetőségét. Bezzeg a fitneszközpontok, meg a síközpontok lazán fogadhatják majd a sportolni vágyókat, de egy mákos bejglire meg nem állhatnánk meg a nagyinál? Csütörtökön Vladimír Lengvarský azzal védekezett, hogy elvégre nem engedhetünk meg mindent egyszerre. De aztán az egészségügyi miniszter elejtette, hogy természetesen foglalkoznak a témával, és várhatóan az a jövő heti kormányülésen kerül majd terítékre, de ha kell, rendkívüli ülést is összehívhatnak.

Fontos lenne változtatni

Richard Sulík gazdaságügyi miniszter is úgy érzékeli, hogy fontos megváltoztatni az idevágó járványügyi intézkedést, és ezt vallja a négypárti koalíció összes fontos politikusa. Még Igor Matovič exkormányfő is, aki azonban államférfiként figyelni fogja a helyzetet, hogy azért ne történjen meg az, hogy a polgárok a nagy lazításban táncra perdüljenek a Titanic képzeletbeli fedélzetén. De hogy pontosan milyen körülmények között találkozhatnak majd az emberek karácsonykor, egyelőre kérdéses. Ahogy szinte minden ebben az országban.

Jöhet a zsozsó, még kérni sem kell

Kivéve azt, hogy még kérniük sem kell, és a totálisan beoltott 60 évesnél idősebbeknek már decemberben megadatik a 300 eurós jutalomösszeg. A parlament elfogadta ezt a vakcinázásra ösztönző törvényt, amit még a Peter Pellegrini-féle párt képviselői is megszavaztak. A kormánykoalíciós honatyák közül azért akadtak páran, akik fintorogtak, azzal érvelve, hogy az intézkedés hatását nem mérték fel, és a mintegy 300 millió eurós teljes költség várhatóan pocsékul elköltött állami támogatásnak bizonyul. Ezekhez az SaS-es politikusokhoz mond hasonlóakat az a viselkedéslélektannal foglalkozó szaki, aki szerint pénzzel nem lehet motiválni, mert az kontraproduktív lehet. Mert például azt a félelmet kelti az emberekben, hogy valami biztos nincs rendben ezzel a védőoltással, ha az állam súlyos összeget áldoz a népszerűsítésére.

Így mulat egy szlovák oligarcha!

És amíg Szlovákiában a koronavírus elleni védekezés ilyen-olyan módozatairól szólnak a legfontosabb hírek, addig a távoli közel-keleten egy ismert Smer-közeli oligarcha úgy lógatja a lábát egy puccos étteremben az egyik Forma–1-es pilótával, mintha ellene nem adtak volna ki egyetlen egy nemzetközi elfogatóparancsot sem. Miroslav Výboh Dubajban húzta meg magát az igazságszolgáltatás elől, közben meg a szlovákiai ügyészség a büntetőbíróságon korrupció miatt nyújtott be ellene vádemelést. Egy róla készült friss kép tanúsága szerint a vállalkozó nem veti meg a pezsgőt, de ezt az ellene szóló vádak alapján sejthettük is. Ugyanis állítólag egy alkalommal Výboh egy pezsgősdobozban szállított 150 ezer eurónyi kenőpénzt az akkor még pénzügyminisztériumi államtitkár Pellegrininek azért, hogy az akkor még smeres politikus legyen olyan szíves és támogasson egy törvénymódosítást. A "migráns" oligarcha most megpróbál időt nyerni, és ha az egyik ottani befolyásos méltóság felkarolja őt, nehéz lesz hazacsalogatni.

A hazai hatóságoknak könnyebb dolguk van az alsóhatári maffiaper vádlottjaival, akikkel kapcsolatban az ügyész már megtette a tétjeit is. A vád képviselője életfogytiglant kért a polgármesterre, bűnbánó fia viszont 22 évvel megúszhatná a gyilkosságokat. Már csak az ítélethirdetés van hátra, amire a jövő hét elején kerül sor.

Sidó Árpád