Életéért küzd a fiatal elítélt, akit cellatársa álmában próbált kinyírni a leopoldovi fegyházban

Egy 22 éves elítélt támadott álmában 26 éves cellatársára. Jövőre szabadulhatott volna, emiatt viszont biztos nem így lesz - számolt be az esetről a Joj TV.

Forrás: Joj TV

Sebastián és Denis közös cellában töltötték büntetésüket a leopoldovi fegyházban. Már korábban is voltak köztük viták, veszekedések, melyek során Sebastián megfenyegette Denist azzal, hogy megöli. Szavait most kis híján valóra váltotta.

Sebastián megragadott egy vasszéket, és odament az alvó társához, majd azzal kezdte ütni. Könnyen lehet, hogy meg is ölte volna, ha eg harmadik cellatárs nem ugrik oda és akadályozza meg abban, hogy folytassa a cselekményt.

A börtönőrök testülete közölte, hogy a sérültet, aki több súlyos sérülést is elszenvedett a fején, elsősegélyben részesítették, majd kihívták a mentőket. A Joj TV információi szerint eszméleténél volt, amikor a nagyszombati kórházba szállították. Itt a sürgősségin ellátták, majd vitték is tovább a trencséni rabkórházba, állapota továbbra is súlyos.

Az ügyben vizsgálatot indított a rendőrség, megnézték a cellát és kikérték a kamerafelvételeket is. Kérvényezték emellett, hogy a támadót vonják szigorúbb rezsim alá a börtönben.

A 22 éves támadó 10 hónapos letöltendő börtönbüntetést kapott fizetőkártyával való visszaélésért. Jövőre szabadulhatott volna, de a mostani támadás ezt bizonyára keresztülhúzza.

(Joj TV)