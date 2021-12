„Ajándékozzunk karácsonyt” – az elkövetkező héten alaposan megnyomják az oltás népszerűsítését Szlovákiában

A kampányba bekapcsolódott Pozsony Megye Önkormányzata is. A Nemzeti Futballstadionban létesített nagykapacitású oltóközpontba szombaton délelőtt ellátogatott Richard Sulík (SaS) gazdaságügyi miniszter, a délutáni órákban pedig Ján Budaj (OĽaNO) környezetvédelmi miniszter tett látogatást.

Pozsony Megye Önkormányzata folyamatos növekedést jegyez fel az oltás iránti érdeklődéssel kapcsolatban, szombaton a tervek szerint megközelítőleg 2500 embert vártak a nagykapacitású központba.

Az oltás támogatását szolgáló mobilizációs hetet az egészségügyi minisztérium az önkormányzatokkal együttműködve indította el. A kampány célja, hogy az oltás támogatásával növeljék a beoltottsági szintet Szlovákiában. Az egészségügyi tárca szintén lényegesnek tartja az oltás fontosságának a hangsúlyozását.

„Szimbolikusan karácsony előtt több ezren úgy döntöttek, hogy élnek az oltás nyújtotta előnyökkel, amely közé nem csupán az egészség, hanem a szabadság védelme is tartozik. Közös az ellenségünk, és közös erővel győzedelmeskedni is tudunk felette. Szeretném felszólítani az idősebb lakosokat is, hogy ne habozzanak tovább és jöjjenek el beoltatni magukat. Én magam is be vagyok oltva, és ma is szemtanúja voltam, ahogy az orvosok türelmesen válaszoltak minden kérdésre, amit az emberek lehet, hogy félelmükben tettek fel”