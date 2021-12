December 15. után már késő lehet – meddig érdemes rendelni, hogy karácsonyig megkapjuk a csomagot?

Két hét sincs már karácsonyig, több futárszolgálat pedig már most késve szállítja a csomagokat, nem győzik ugyanis a rájuk nehezedő nyomást.

Fotó: TASR - illusztráció

A Heureka árösszehasonlító portál azt javasolja, hogy legkésőbb december 15-ig rendeljük meg a terméket, ha azt karácsonyig meg akarjuk kapni. Ellenkező esetben korántsem lehetnek biztosak abban, hogy a csomag megérkezik az ünnepekig.

A portál szerint ha mégis december 15. után sikerül leadni a megrendelést, érdemes csomagátvevő pontra szállíttatni a terméket, és arra is oda kell figyelni, hogy a megrendelt termék legyen raktáron. A futárszolgálatokra nehezedő nyomáson az sem enyhít, hogy OP-üzemmódban már kinyithattak az üzletek.

„Az emberek hozzászoktak az internetes vásárláshoz, tehát jelentős visszaeséssel az enyhítések után sem számolunk” – mondja Ján Mayer, a Heureka.sk vásárlási tanácsadói igazgatója.

„Évről évre nagyobb az érdeklődés az interneten kínált termékek iránt, minden karácsonykor rekordot dönt a megrendelt termékek száma” – jegyezte meg Alexander Jančo, a Packeta szlovákiai igazgatója. Hozzátette, a lockdown bevezetése óta a tavalyi évhez képest 25 százalékkal nőtt a csomagszállítás mértéke.

A futárok egyelőre nem számoltak be jelentősebb csúszásokról, az azonban nem ritka, hogy az ígérttel szemben nem tudják már másnap kézbesíteni a csomagot – nem a rendeléstől, hanem a csomag átvételétől számítva.

„Bizonyos régiókban két ok miatt is késhet a szállítás. Az egyik a futárok kiesése, például a covid-19 miatt, a másik a nagy mennyiségű, kiszállításra váró csomag az adott térségben” – fűzta hozzá Jančo.

Hasonló helyzetről számolt be a Slovak Parcel Service, amely a weboldalán meg is nevezte a problémás régiókat. Ez III. és IV. Pozsonyi járás, Komárom Érsekújvár, Turócszentmárton (Martin) és Turčianske Teplice, ezekben a járásokban késéssekkel kell számolni.

A DPD közölte, többnyire tartani tudják a standard kézbesítési időt, tehát a csomag átvételét követő napon ki tudják azt szállítani, bizonyos régiókban azonban lehetnek 1-2 napos csúszások. A DPD azt ígéri, amennyiben december 20-ig kézhez kapják a csomagot, még karácsony előtt kézbesíteni tudják.

A Denník N által megszólított e-shopok sem számoltak be komplikációkról. A Dedoles azt állítja, hogy a szállítási idő nem különbözik a tavalyitól. Jelenleg csak olyan terméket kínálnak, amelyek raktáron vannak, a szállítási idő most átlagosan 4-6 nap. Kisebb késésekről számolt be a Datart és a Nay elektronikai áruház is.



