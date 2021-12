Az elmúlt tíz évet tekintve 2020-ban állították ki a legkevesebb útlevelet

Az elmúlt tíz évet tekintve a pandémia által sújtott 2020-ban állították ki a legkevesebb útlevelet. A belügyminisztériumhoz 175 288 kérvény érkezett be, 264 494-gyel kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma által közzétett, a közigazgatás helyzetéről szóló, 2020-ra vonatkozó jelentésből következik.

Illusztrációs felvétel (Pexels)

Az esetek 27,6 százalékában hat év alatti gyerekek számára kérvényezték az útlevelet, az esetek 21 százalékában pedig hat és 16 év közötti kiskorúak számára. Az úti okmányok díj ellenében történő expressz kézbesítésére irányuló kérelmek az összes kérvény 26,2 százalékát tették ki.

Más évekhez hasonlóan 2020-ban is májustól augusztusig nyújtották be a legtöbb kérvényt a tárcához. Ilyen szempontból 2019-ben és 2020-ban is a júniusi hónap volt a csúcstartó.

A legtöbb útlevelet 2020-ban a kassai hivatal (9282), valamint a Pozsony 3 (7281) és a Pozsony 1 (6852) hivatal állította ki. A legkevesebb úti okmányt Nyustyán (Hnúšťa - 59), Szepesófalun (Spišská Stará Ves - 109) és Zselízen (173) állították ki.

TASR