LÉNYEG: Legalább 500 beteget még „zsákban hoznak ki”, mire elfogadható szintre kerül a kórházak terhelése, de javul a járványhelyzet

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Enyhül a koronajárvány aktuális hulláma, a hétvégén is folytatódott a lassú javulás: az előző heti adatokhoz képest csökkent a fertőzöttek, a kórházban ápoltak és a COVID-19-ben elhunytak száma is.

Üröm az örömben, hogy a javulás valóban nagyon lassú, a kórházban ápoltak száma vasárnapra csak néggyel csökkent – még mindig 3332 fertőzött szorul kórházi kezelésre.

A Dáta bez pátosu elemzése szerint azonban a csúcson már túl vagyunk minden mutató tekintetében. A hétnapos incidencia közlésük szerint november 30-án volt a legmagasabb, ezt követően a kórházakban, azon belül az intenzív osztályokon ápolt, illetve lélegeztetett betegek számát tekintve december 5-én volt a csúcs, az elhalálozások hétnapos átlaga pedig december 7-én mutatta a legmagasabb értéket.

A jó hírek mellett a rosszat sem hallgatták el az elemzők: még sokan meghalnak, mire a járvány kezelhető mederbe kerül.

"A 3250 kórházban ápolt betegből 500-an még biztosan zsákba kerülnek, és mire eljutunk az elfogadható 1500-as páciensszámig. Ez pedig vélhetően háromkirályokig nem jön el" - vélekedtek.

Az egészségügyi minisztérium és az elemzők is arra buzdítanak azonban mindenkit, hogy mielőbb oltassa be magát, és meg se álljon a 3. adag felvételéig. A minisztérium hétfőn hatról három hónapra rövidítette a második és a harmadik adag felvétele közti várakozási időt, de Szlovákiában továbbra is csak 18 éven felülieket oltanak a 3. adaggal.

Kedden kiderül, életképes-e a koalíció

Kedden kiderül, hogy a kórházak számíthatnak-e nagyobb átalakításra, vagyis elindul-e a kórházreform a következő évben, a parlament délután szavaz a reformtörvényről.

A szavazás egyben a koalíció működésének a próbája is lesz, mert még egyáltalán nem biztos, hogy a sikerül elindítania az első valódi reformját. Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter ugyanis csak az OĽaNO, az SaS és a Za ľudí képviselőire számíthat, és még az sem biztos, hogy közülük mindenkire.

Az azonban szinte biztosnak tűnik, hogy a „reform” mindenképpen elindul, vagy szabályozottan, a törvény elfogadásával, vagy pedig kicsit kaotikusabban, a piaci mechanizmusok hatására, mondta a Paraméternek Martin Smatana egészségügyi elemző. Ha ugyanis nem kerül több pénz az egészségügybe, ha nem lesz komolyabb béremelés, és nem összpontosítják jobban a forrásokat a központból irányítva, akkor egyes kórházak, kórházi osztályok pénzhiány és szakemberhiány miatt, a rendszer belső folyamatai alapján zárhatnak be. Ezzel a módszerrel az a baj, hogy valószínűleg nem szépen, arányosan elosztva történik majd az „öntisztulási folyamat” az egyes országrészek között, ami így tovább növeli majd a regionális különbségeket az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésben is.

Nem irigykedhetnek a másikra, egyformán 25 évet kaptak

Hétfőn, elsőfokú ítélettel lezárult az alsóhatári maffiaper, a két fővádlott, idősebb és ifjabb Dora Ferenc 25-25 évet kapott, mndkettőjüket több gyilkosság megrendelésében/végrehajtásában találta bűnösnek a bíróság. És bár mindketten egyformán 25 évet kapta, ifjabb Dora bevallotta az elkövetett bűnöket, az idősebb viszont továbbra is ártatlannak vallja magát. Annak ellenére, hoyg saját fia is ellene vallott.

Macron életbe léptetné a jogállamisági mechanizmust

Végül egy részben külügyi hír: hétfőn Magyarországon járt Emmanuel Macron francia köztársasági elnök, aki a visegrádi országok vezetőivel találkozott, így Eduard Heger szlovák kormányfővel is kezet rázott. A hivatalos tájékoztatás szerint az unió előtt álló problémákról tárgyalnak.

Macron azonban találkozott magyar ellenzéki politikusokkal is, köztük Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölttel is.

Szerintük Macron, mint az uniós elnökséget a következő félévben ellátó Franciaország elnöke, megígérte, hogy az Európai Unió jövőre alkalmazni fogja a jogállamisági mechanizmust, vagyis nem adnak majd uniós pénzt olyan tagállamnak, amely megsérti a jogállami elveket. Az egyik első ilyen ország Magyarország lehet.

Lajos P. János