Forrnak az indulatok Sulík és a járványügyi bizottság tagjai között

Richard Sulík (SaS) gazdaságügyi miniszter nevetségessé tette a szakmai bizottság munkáját, és állítja: a Covid-19-cel kacsolatos javaslataikat nem fogja komolyan venni. Főként az böki a szemét, hogy a bizottság szakmailag túlságosan szűken korlátozott, és szerinte más területek szakértőit is meg kellene hallgatni. A Nový Čas megszólította a szakértőket, akik már majdnem két éve segédkeznek a járvány elleni harcban, és Sulík bírálatát nem is hagyták szó nélkül.

Richard Sulík (Fotó: TASR)

„Ezek az emberek, akik őrült döntéseket hoznak, csak a saját dolgukkal foglalkoznak és hiányzik belőlük a szakértelem bármilyen más területről” – ezeket a szavakat is elejtette a szakmai bizottságról Richard Sulík, és kijelentette, hogy az elkövetkezőkben figyelmen kívül hagyja majd a javaslataikat.

„Tulajdonképpen ez a hét ember dönt az egész országról, és én ezt egyszerűen elfogadhatatlannak tartom. Ha azt akarják, hogy személy szerint komolyan vegyem a döntéseiket, akkor további embereket kell felvenniük. Az egyetlen, amire ők képesek, az az, hogy minden zárjanak be, mert nem kell és nem is látnak mást”

– magyarázta Sulík, aki azt javasolja, hogy a csapatba vegyenek fel szociológusokat, pszichológusokat, pedagógusokat, illetve olyan területek szakértőit, amiről éppen döntenek.

„Az elfogadott intézkedésekre politikai döntésként tekintünk, amiket azok szerzőinek kell megindokolniuk és megmagyarázniuk”

– vágott vissza a bizottság, amely senkinek sem javasolta a családlátogatási tilalmat karácsonykor, illetve az intézkedéseket olyan formában, amilyenben a kormány elfogadta. Emellett a bizottság több tagja a Nový Čas-nak megerősítette, hogy Sulík bírálatai egyre több nehézséget okoz nekik a magánéletükben. Azt követően, hogy név szerint felsorolta őket a televízióban, többen fenyegető üzeneteket, e-maileket kaptak.

Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivője szerint a második hullám idején az egész úgy működött, hogy a tárcán belül létrehozott pandémiai bizottság ismertette javaslatait a miniszterrel, ő azokat beterjesztette a járványügyi bizottságnak, aztán következett a kormány. A minisztérium szerint Sulík kérése legitim, és jelenleg is belső diszkusszió tárgyát képezi.

A bizottság tagjai mellett számos szakértő is kiáll. „A bizottság eredeti javaslata gyakran mérföldekre van attól, ami végül életbe lép” – mondta Peter Sabaka orvos. Richard Kollár matematikus szerint egyet nem érthetünk bizonyos javaslatokkal, végezetül azonban az intézkedések közötti félreértésekért kizárólag a politikusok a felelősek. Sabaka és Kollár is azon a véleményen van, hogy ha ők is tagjai lennének a bizottságnak, akkor Sulík kijelentéseit követően lemondanának pozíciójukról.



(Čas.sk)