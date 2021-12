Így tölthető le a 3. oltás után a digitális COVID-igazolvány

A korona.gov.sk portálon keresztül letölthető a harmadik oltás után a digitális uniós COVID-igazolvány – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Alžbeta Sivá, a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NCZI) szóvivője.

Fotó: TASR

„Aki szeretné letölteni a harmadik oltást igazoló tanúsítványt a mobiltelefonjára, annak először a korona.gov.sk weboldalra kell mennie, és ki kell választania a Získať Digitálny COVID preukaz opciót. A korona.gov.sk oldal automatikusan átirányít az NCZI szolgáltatási portáljára" – mondta Sivá.

Az NCZI portáljára való bejelentkezéshez a mobiltelefonszámot, a születési évet és a COVID-19-PASS-t kell megadni. Ez egy kilencjegyű, betűkből, számokból és kötőjelekből álló szám, amelyet az érdeklődők az NCZI által küldött sms-ekben vagy e-mailekben találnak meg. „Csak a már megadott azonosítókat kell megadni, amit a PCR- vagy antigéntesztelésre való időpontfoglaláskor, vagy a korona.gov.sk oldalon megadtunk, amikor az oltásra regisztráltunk" – közölte Sivá.

A vakcina harmadik adagja automatikusan harmadik oltásként kerül be a COVID-igazolványba. Az NCZI portálon lehetőség van arra is, hogy automatikusan e-mailben kérjük az uniós COVID-igazolványt, ebben az esetben automatikusan elküldik a tanúsítványt, amikor valaki új digitális COVID-igazolványt kap.

A 18 évnél idősebb, teljesen beoltott személyeknek legkorábban három hónappal a második oltást követően adható be a harmadik, emlékeztető oltás. Azok is kérhetik a harmadik oltást, akik átestek a betegségen, vagy monoklonális antitestkezelést kaptak. Regisztrálhatnak azok is, akik egyadagos vakcinát kaptak; ők két hónap múlva kapják meg az emlékeztető oltást.

Regisztrálni a https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia-3-vlna honlapon lehet. A harmadik oltás beadásával kapcsolatos szabályokat hétfőn aktualizálták.



TASR