LÉNYEG: Fizessenek a vakcinaellenesek, hogy könnyebben tudjunk együtt élni a koronavírussal 

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Illusztráció (wikipédia)

Kíméletlen őszinteséggel számolt be szerdán a hazai orvosok érdekvédelmi szervezetének vezetője arról, hányadán állunk ezzel a koronavírussal, és mi legyen azokkal, akik fütyülnek védekezni a legkézenfekvőbb szerrel, a vakcinával. Ahogyan Eduard Heger kormányfő is támogatja a koronavírus elleni oltás kötelezővé tételét, úgy az orvosi kamara sem zárkózik el attól. De ez csak az alap, ennél keményebbeket is mond a dokik társasága.

Hozzá kell szoknunk a vakcinákhoz

Szerintük az oltást elutasítókra pénzbírságot lehetne kiszabni, ráadásul azt is elfogadhatónak tartják, hogy ha az ilyen emberek lerobbannának, fizessék csak szépen a gyógyításuk költségeinek egy részét. Elvégre a be nem oltottak gyógyítása általában drágább. Az orvosok fő üzenete, hogy ahogy a Covid itt marad közöttünk, úgy a védőoltások sem távoznak az életünkből, így meg kell szoknunk tehát, hogy újabb és újabb adag vakcinát kell kapnunk. A dokik úgy vélik, a lényeg, hogy elérjük majd az olyan szintű védettséget, hogy a betegséggel együtt tudunk élni, ahogy egy másik - szintén kellemetlen - "élettársunkkal" a kergemarhakórral is. Motiválnának is a gyógyítás szakemberei, de abban sincs köszönet, ugyanis nem a pénzt osztogatnák nyakló nélkül, hanem más országokkal példálózva azt magyarázzák, hogy "büntetéssel" jobb eredmények érhetőek el. Fizessenek a vakcianellenesek! A tesztelést is rendszeressé tennék az oltatlanok számára, akiknek ehhez a kiadáshoz hozzá kellene járulniuk.

Közben egy másik szakértő arról fejtette ki véleményét, hogy az oltási ütemtervben szereplő harmadik oltás nem biztos, hogy az utolsó lesz. Intenzíven dolgoznak az új variánsokra irányuló vakcinák fejlesztésén, és a kutatásoktól függ, rendszeresen kell-e majd magunkat injekcióztatni.

Pénteken mehetünk barnulni

De legalább péntektől bővül azoknak a szolgáltatásoknak és egységeknek a listája, amelyek bizonyos feltételek mellett nyitva lehetnek. Így a könyvtárak, illetve a múzeumok is fogadhatnak látogatókat, de csak az oltottakat és a fertőzésen átesetteket engedhetik be. És a fodrászok mellett megnyithatnak a masszázs- és kozmetikai szalonok, valamint a szoláriumok is.

Sulík jósol

A vendéglők viszont továbbra is zárva maradnak. Még akkor is, ha Richard Sulík már érzékeli, hogy a harmadik hullám visszavonulóban van, és csökken az új fertőzöttek száma, illetve hasonló tendencia figyelhető meg a kórházban kezelt páciensek körében is. Amennyiben ez a trend megmarad, a gazdaságügyi miniszter úgy gondolja, hogy jövő héten az éttermek is enyhítésekre számíthatnak. De erre senki ne vegyen mérget! Sulík már a napokban is megütötte a bokáját azzal, hogy a szabályokkal ellentétesen nyitást javasolt egy szolgáltatási egyégnek, és aztán aki hallgatott a miniszterre, az bajba is került. Egy zsolnai szolárium üzemeltetője vette szentírásnak a politikus biztatását, aztán pár órán belül már meg is jelentek nála a közegészségügyisek, akik 30 napra bezáratták a vállalkozást, a tulajdonos pedig a regionális közegészségügyi hivatal jogi osztályán végezte.

A benzin ára elszállt, de mi józanok maradtunk

Szerdán az is kiderült, hogy melyik árucikkek drágultak a legnagyobb mértékben az elmúlt időszakban. A lista alapján nyilvánvaló, hogy egy szállodában a gatyája is rámehet annak, aki csak a vajas kenyeret fogyasztana és utána jóllakottan cigarettázgatna. Az üzemanyagok ára szintén rekordot döntöget a maga 31 százalékos növekedésével. Nem árt tudni, hogy az átlagos éves áremelkedés 2,9 százalékos szintre duzzadt, az infláció pedig novemberben 5,6 százalékra nőtt. Ennek ellenére az emberek zöme józanul reagáltak a pénzromlásra, és nem szándékozik hitelt felvenni karácsony előtt. A háztartások 91%-a a rendelkezésére álló keretből akarja megoldani az ajándékvásárlást.

Sidó Árpád