Nem lesz jogosult minden nyugdíjas a hozzáfizetés nélküli gyógyszerekre, figyelmeztet a gyógyszerészeti kamara

Az új év elejétől életbe lép a gyógyszertérítés feltételeiről szóló törvénymódosítás Szlovákiában, amely lehetővé teszi, hogy a nyugdíjasok hozzáfizetés nélkül jussanak hozzá a gyógyszerekhez. Nem lesz azonban minden nyugdíjas jogosult a felár nélküli gyógyszerekre – mutatott rá csütörtökön Ondrej Sukeľ, a Szlovák Gyógyszerészeti Kamara (SLeK) elnöke.

"Nem minden gyógyszer lesz ingyenes, és nem lesz ingyenes minden nyugdíjas számára. Több feltételnek is teljesülnie kell" - figyelmeztetett Sukeľ.

A változás az új évtől a súlyos egészségkárosultakat (ŤZP), a kísérővel rendelkező súlyos egészségkárosultakat (ŤZP so sprievodcom), a rokkantnyugdíjasokat, a rokkantsági nyugdíjra jogosultakat, illetve azokat a rokkantnyugdíjasokat is érinti, akik nem jogosultak rokkantsági nyugdíjra. A módosítás után jogosultak lesznek továbbá az öregségi nyugdíj korhatárát betöltők, valamint az előnyugdíjban lévők is.

Az adott kategóriákban a páciensek bevételének összegét is figyelembe veszik. A felár nélküli gyógyszerekre való jogosultságot azonban nem kell igazolni a gyógyszertárban, az egészségbiztosító a gyógyszer kiadásakor automatikusan tájékoztatja a gyógyszerészt a jogosultságról.

Sukeľ figyelmeztetett, azok a nyugdíjasok, akik még dolgoznak vagy vállalkoznak, valószínűleg nem lesznek jogosultak a felár elengedésére.

Az SLeK szerint a nullás felár azoknak a nyugdíjasoknak jár majd, akiknek a bevétele nem haladja meg a 2039,40 eurót negyedévente.

A felár elengedése azokra a gyógyszerekre vonatkozik, amelyek árához legalább részben hozzájárul az egészségbiztosító. Azokat a gyógyszereket, amelyeknek az árát teljes egészében a páciensnek kell állnia, továbbra is teljes összegben meg kell majd fizetni.

Sukeľ egyúttal arra is felhívta a figyelmet, csak akkor élhet a páciens a felár nélküli gyógyszer lehetőségével, ha a rendelkezésre álló gyógyszerek közül a legolcsóbbat választja.



(TASR)