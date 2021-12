Kollár szerint inkább jöjjön a lockdown a 60 év felettieknek, mint a kötelező oltás

Boris Kollár házelnök, a Sme rodina elnöke egyetért azzal, hogy a 60 év felettiek számára lockdownt rendeljenek el, ha újabb hullámot indítana el az omikron variáns. A korlátozás csak rövid ideig tartana - mondta.

Fotó: TASR - illusztráció

Kollár szerint ez jobb megoldás, mint a kötelező védőoltás bevezetése ebben a korosztályban. Jana Bittó Cigániková (SaS), a parlament egészségügyi bizottságának elnöke nem ért egyet Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter elképzelésével. Szerinte nem szabad azzal ijesztgetni az embereket, hogy bezárják őket, inkább arra kellene ösztönözni mindenkit, hogy oltassa be magát.

Kollár megérti Matovič aggodalmait. Elmondása szerint a kórházi ápolásra szoruló betegek többsége 60 évnél idősebb. Éppen ezért egyetért azzal, hogy ha a helyzet súlyosbodna, rövid időre korlátozzák a mozgásukat.

„Megfelelően védve lennének, ha egy rövid időre korlátoznák a mozgásukat. Szerintem az omikron nagyon gyorsan át fog vonulni. Ha a szükséges ideig ilyen módon védve lennének a legveszélyeztetettebbek, az jobb lenne, mint az államilag kötelezővé tett védőoltás. Örülök minden olyan megoldásnak, amivel elkerülhető, hogy az oltást kötelezővé tegyük" - mondta Kollár a TASR-nek.

Azt mondta, a szakértők arra számítanak, hogy az omikron hullám nagyon gyorsan fog kialakulni és ugyanilyen gyorsan lecseng. Hozzá-tette, hogy a szakértők előrejelzése szerint az omikron-hullám várhatóan január 10-e után fog felerősödni.

Bittó Cigániková azt tanácsolta a pénzügyminiszternek, figyelje az adatokat. „Még nincs elég adatunk az új vírusvariánsról, de a rendelkezésre álló információkból többféle következtetést is le lehet vonni, például azt, hogy a helyzet akár javulhat is. Leo Poon professzor például azt próbálja adatokkal alátámasztani, hogy az omikron fertőzőbb, de sokkal kevésbé veszélyes, mint az előző variánsok" - mondta a TASR-nek. Szerinte ebből az is következhet, hogy a fertőzés nagyon gyorsan terjed majd, de az emberek nem kerülnek kórházba.

„Ahelyett, hogy a beoltottak számára is kijárási korlátozást rendelnénk el, mérlegelnünk kellene a kijelentéseinket, és inkább arra ösztönözni az embereket, hogy oltassák be magukat. Meggondolatlanul arról beszélni, hogy úgyis bezárják őket, nem valami jó motiváció az oltásra" - mondta Bittó Cigániková.

Matovič azt mondta, ha az omikron teljes erővel lecsap Szlovákiára, akkor védeni kell a legveszélyeztetettebbeket, azaz korlátozni kell a 60 évnél idősebbek mozgását, függetlenül attól, hogy be vannak-e oltva vagy sem. Szerinte erre az idősek egészségének és a kórházak működésének védelme miatt van szükség.



(TASR)