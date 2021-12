Mikulec: A rendőrség a gyanúsított társadalmi pozíciójától függetlenül jár el

A rendőrség törvénysértés gyanúja esetén beavatkozik függetlenül attól, hogy az érintett személy milyen társadalmi közegből származik. Ezt Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter jelentette ki, miután a rendőrök csütörtökön előállították Robert Ficót, az ellenzéki Smer-SD párt vezetőjét. A TASR hírügynökséget a belügyminisztérium sajtóosztálya tájékoztatta pénteken.

Roman Mikulec (Fotó: TASR)

A közlemény szerint a büntetőeljárások menetéről és eredményeiről az illetékes rendőr fog tájékoztatni úgy, hogy ne lehetetlenítse el a nyomozás célját.

Mikulec az esettel kapcsolatban megjegyezte: Szlovákiában továbbra is súlyos a járványhelyzet, ezért szükség van az élet és az egészség védelmét szolgáló óvintézkedésekre. Ugyanakkor arra is törekszik a kormány, hogy minden polgár "megfelelő életteret kapjon a magánéletben és a szakmai életében is".

A miniszter sajnálja, hogy egyesek az aktuális helyzetet arra használják fel, hogy kétségbe vonják az óvintézkedéseket és az embereket azok ignorálására szólítják fel. "Kétségtelen, hogy a rendőrség az ilyen intézkedések ellenőrzésével nem nyeri el a polgárok jóindulatát, ezért még inkább értékelem, hogy pártatlanul, szakszerűen és megfelelően jár el. A rendőrség élvezi a személyes támogatásomat" - zárta Mikulec.

Azt, hogy Robert Fico parlamenti képviselő ellen büntetőeljárás indult felbujtás ügyében, a rendőrség is megerősítette. "A gyanúsítottat a Büntető törvénykönyv alapján nem vették őrizetbe, hanem előállították a bűnüldöző hatóság kezdeményezésére, a szükséges intézkedések elvégzése céljából" - közölte Michal Slivka rendőrségi szóvivő. Hozzátette: amint a helyzet lehetővé teszi, a rendőrség további tájékoztatást fog adni az ügyben.

A Smer-SD párt vezetőjét a rendőrök csütörtökön nem sokkal 18 óra után állították elő, a párt által a Pozsony - Ligetfalu (Petržalka) városrészben található Tyrš rakpartra bejelentett, tiltakozó felvonulás kezdete előtt. Miután kiengedték őt a rendőrőrsről, azt nyilatkozta, hogy felbujtás bűncselekménye ügyében indult ellene eljárás. Tagadta, hogy bármit elkövetett volna.



