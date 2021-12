Tapétaeltávolítás egyszerűen és gyorsan

A tapéták évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvendenek. Mi tagadás, egy esztétikus tapéta igazán csodás dísze lehet az otthonunknak. Idővel azonban a legjobb minőségű termék is veszít eredeti szépségéből, ilyenkor pedig nem marad más, mint a csere. A régi tapéta eltávolítását sokan hatalmas feladatnak gondolják, pedig néhány jól megválasztott eszközzel közel sem akkora ördöngösség.

Minden tapéta más és más

Amikor ellátogatunk a szaküzletbe, hatalmas kínálattal találjuk szembe magunkat. A polcok csak úgy roskadoznak a tapétáktól, és nem csak a színükben vagy a mintájukban van köztük különbség. Napjainkban már texturált vagy linóleum hatású darabok is kaphatók.

A tapéták abban is eltérhetnek egymástól, hogy mennyire nehéz leszedni őket. Van, amelyik egyszerű húzással is lejön, más típusok viszont komoly erőfeszítéseket igényelnek. Vásárlás előtt tehát érdemes ezt a szempontot is figyelembe venned.

Így szabadulj meg a régi tapétától

Hogy igazán hatékony munkát végezhess, nem árt tudnod, hogy a legtöbb tapéta két rétegből tevődik össze. A felső réteggel általában nincs nagy vesződség: akár kézzel is lehúzhatod, még szerszám sem kell hozzá.

Az alsó réteg már trükkösebb, hiszen ez az a része a tapétának, ami a falhoz ragad. Szerencsére azok az idők már elmúltak, amikor a tapéta eltávolításának egyetlen módja az órákig tartó kapirgálás volt.

A sikerhez két szerszámra lesz szükséged. Először is egy úgynevezett tapétagőzölőre, ami felhevíti a tapétát fogó ragasztót. Így a tapéta sokkal puhábbá válik, és lényegesen könnyebben lehúzhatod a falról. A másik szerszám, amit be kell szerezned, egy spakli a JOSZERSZAM.com kínálatából.

A tapétagőzölő használata

A gőzölővel igazán gyerekjáték a munka. Csak tartsd a készüléket 15-20 másodpercig a falhoz. Ha úgy érzed, hogy a tapéta már elég nedves, máris elkezdheted lehúzni. Fontos, hogy soha ne használd a gőzölőt túl hosszú ideig egyetlen helyen. A kiáramló hő ugyanis akár a vakolatban is kárt tehet.

A következő lépéshez a spaklit kell kézbe venned. Az egyik kezedben a tapétagőzölőt, a másikban a spaklit tartva szépen lekaparhatod a tapétát. Célszerű kisebb darabokkal kezdened, hogy kitapasztald a módszer lényegét. Hamar bele fogsz jönni, ne aggódj!

Miután leszedted a tapétát

Még a legalaposabb munka mellett is előfordulhat, hogy kisebb-nagyobb tapétadarabok a falon maradnak. Ezeket a már ismertetett módszerrel távolíthatod el: menj át újra a falon a gőzölővel, és használd a spaklit a cafatoknál. Amiatt ne aggódj, hogy a gőzölés hatására itt-ott kicsit nedves marad a fal. Hamar megszárad majd.

Egy dolgod azonban még van: a fal szinte biztosan repedezett és egyenetlen pár helyen. Ezt egy csiszolópapírral vagy némi glettel könnyedén orvosolhatod. Hagyd alaposan kiszáradni a falat (ez akár egy nap is lehet), és máris felrakhatod az új tapétát. Ugye, hogy nem is volt olyan nehéz?

(PR-cikk)