Berényi bitangul bemutatja, mi az, ami véget vethet a hazai magyar "szövetségesdinek"

A Focus novemberi felmérése után megjöttek az AKO ügynökség adatai is, és aki esetleg drukkol a hazai "magyar" pártnak, az alig két hónapos Szövetségnek, azt nem tették boldoggá a nevezett társadalomkutató intézetek eredményei. Persze, nem mintha a választói hangulat országos feltérképezései precíz ábrát nyújtana egy etnikai alapú kispártról, de azért jelzésértékű, hogy mindkét cégnél az jött ki, a hivatalosan október elején megalakított politikai tömörülés támogatottsága már zsinórban harmadszor csökkent.

Ezen a héten Szekszárdon kampányoltak a Fidesz-KDNP jelöltje mellett (Facebook)

Ebben a lejtmenetes állapotban gondolt egyet az óvatosan összerakott Szövetség MKP-platformjának a vezetője, és a "nem-kapcsolódunk-be a-magyarországi-kampányba" konszenzust félre rakva az ottani parlamenti választásokkal kapcsolatban többször is megtette tétjeit. Ezek közül "megkomponáltságával" kiemelkedik Berényi József éppen két hete előadott "spirálfüzetes" megnyilatkozása, amikor a politikus jegyzeteibe pislogva hosszú perceken keresztül tartott eligazítót a véleményére kíváncsiak számára. Itt ismertette azt a kissé nyakatekerten megfogalmazott tételt, hogy

felvidéki magyar szempontból "nem indokolt a magyarországi kormányváltásnak az igénye", aminek meg az "egyik legfontosabb" oka, hogy odaátról rengeteg pénz érkezik ide támogatásként.

Igaz, az oknyomozó kollégák szerint egy olyan rendszeren keresztül, amin lehetetlen kiigazodni, de ne legyünk annyira rosszmájúak. Azért épülnek-szépülnek a templomaink és az óvodáink is, aminek lehet örülni.

Az MKP-platform vezére úgy érzékeli, Budapest most "a nemzeti keresztény és konzervatív értékrend egyik utolsó európai bástyája", és a Szövetséget létrehozó elődpártok között biztos "lesznek olyan kérdések, ahol nem lesz azonos az álláspont", például a magyarországi pártkapcsolatok terén. De "sehonnai bitang MKP-s" lenne az, fűzi tovább a gondolatmenetet a megyei politikus, aki most elhallgatná, hogy számukra a Fidesz-KDNP szövetsége örök. Közben meg meggyőződése, hogy a Szövetség "ellenérdekeltjei", - vajon kire gondolhatott? - rá fognak majd játszani erre a partnerségi témára. Netán még méltatlankodni is fognak.

És mivel Berényi nem kér a bitangságból, ezért megpróbálta szépen kicentizni, mi férhet bele abba, hogy a vélemény akkor is szabad, ha az egyezségnek meg szentnek kellene lennie. Mert maga a három irányzatból összegyúrt Szövetség hivatalosan nem tervez bekapcsolódni a magyarországi választási kampányba - ezt még Forró Krisztián pártelnök is lenyilatkozta. Így az MKP-s platform vezetője csak egy spontánnak alig nevezhető véleményformáló videóval örvendeztette meg a követőit. És ott rögtön be is védte magát, hogy majd bezzeg a másik oldal ki fogja használni ezt az ő vallomását, "és folyamatosan fogják éltetni azt, hogy különbség van köztünk".

Berényi elmondja tehát a nagy eltérés egyik tételét - a Fidesz forever!-t - , és kapásból nyugalomra is inti a "többieket", hogy hagyjuk a többi difit, ne vitatkozzunk hát! Pont mint a Gyalog galopp című filmklasszikusban, amikor a fél násznépet legyilkoló lovagot méltatja a király: "Nem siratóünnep ez, hanem vidám lakodalom. Kár lenne pörlekedni, áskálódni azon, hogy ki ölt meg kit."

Mert ha a másik oldal, a hidas platform mégis "áskálódni" kezdene, előkerülhet az ő jegyzettömbjük is, és belevághatnak a maguk igazába. Természetesen ők is szigorúan csak véleményezgetnék mondjuk a helyenként visszataszító magyarországi közállapotokat - például a Mészáros Lőrinc-jelenséget, az ottani sajtószabadság fura helyzetét, a keleti zsarnokokhoz, meg hát az utolsó pillanatig a Smerhez való dörgölőzést, hogy a Kuciak-gyilkosság utáni tüntetések résztvevőinek lesorosozásáról ne is beszéljünk - és akkor meg meglesz a baj. A nagy nehezen összetákolt Szövetségen belüli felfordulás. Ami csak egyre erősödne az áprilisi választások közeledtével, ha nem fogják magukat vissza az itteni szereplők. Ellenkező esetben

ez így nem fog működni, így lőttek ennek a közös pártnak, és a romok alól kikecmeregve meg legfeljebb majd páran rácuppanhatnak az Igor Matovič-féle jelöltlistára.

Mert az olyan biztonságot nyújtó, a maguk nyolc százalékával...

Ha ez túl meredek, akkor meg rövid időn belül el kell dönteni, mi a fontosabb: irkába kapaszkodva kihangsúlyozni a Szövetségen belül létező különbségeket, megpiszkálva, kikezdve a párt és az eleve nem túl motivált szavazótábor törékeny egységét vagy az ilyen "másságukat" körön belül " kiélve" kizárólag arra összpontosítani, hogy felkészüljenek a tényleges feladatokra. Hiszen az innen-onnét összetrombitált szavazóbázis egy része eleve fintorog, mert mondjuk nem tartotta túl bizalomgerjesztőnek a "szövetség" megszületésének körülményeit. Egy sok szempontból kényes választói tömeg előtt kell tehát lavírozgatni az új párt képviselőinek, és a kérdés az, képesek-e rá. Az elmúlt hetek mutatványai nem voltak túl meggyőzőek.