Covid-hírek: Már 89 országban van jelen és gyorsan terjed az omikron, Hollandia és Németország is szigorít

Eddig 89 országban azonosították a koronavírus omikron nevű variánsát, továbbra is kérdés, mekkora veszélyt jelent az új mutáns - közölte szombaton az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

Illusztráció (Fotó: AP/TASR)

Az ENSZ egészségügyi szakosított szervezete szerint az omikron okozta fertőzések száma háromnaponta másfélszeresére nő azokban az országokban, ahol jelen van a variáns, amely a WHO szerint jelentősen gyorsabban terjed a delta változatnál. Az adott országokban várhatóan rövidesen a delta helyett az omikron lesz a domináns változat.

A WHO szerint továbbra sem világos, hogy az omikron magas terjedési rátája minek tudható be: a természetéből adódóan gyorsabban átadható, könnyebben megkerüli a vakcinák vagy a korábbi fertőzések kiváltotta immunitást, illetve a kettőnek együttesen.

A szervezet megjegyezte, hogy a vírus olyan országokban is gyorsan terjed, ahol magas az átoltottság aránya, illetve a lakosság jelentős hányada meggyógyult a Covid-19-betegségből.

"Továbbra is korlátozott adatok állnak rendelkezésre az omikron klinikai súlyosságát illetően. További adatokra van szükség, hogy megismerjük a súlyossági jellemzőit és azt, hogyan befolyásolja a súlyosságot az oltás, illetve a korábbi védettség"- közölte a WHO sajtótájékoztatóján.

"Az Egyesült Királyságban és a Dél-afrikai Köztársaságban nő a kórházban ápoltak száma, és tekintettel a fertőzöttek számának gyors növekedésére, az egészségügyi rendszereket gyorsan túlterhelhetik" - figyelmeztetett a WHO.

A WHO november 26-án minősítette aggodalomra okot adó variánsnak az omikront.

Montenegróban is megjelent



Montenegróban is azonosították a koronavírus omikron változatát, egyszerre öt fertőzöttet vettek nyilvántartásba egy családban, amely Dél-Afrikából tért haza - közölte a helyi sajtó, köztük a montenegrói közszolgálati televízió (RTCG) szombaton.

A beszámolók szerint a fertőzöttek jól vannak, csak enyhe tünetek jelentkeztek náluk, és folyik a kontaktkutatás.

A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában szombatra 1199-cel 1 280 644-re, Koszovóban 11-gyel 161 246-ra, Észak-Macedóniában 327-tel 220 794-re, Montenegróban 198-cal 160 655-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 488-cal 284 272-re növekedett.

A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában harminccal 12 336-ra, Észak-Macedóniában 12-vel 7794-re, Montenegróban öttel 2372-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 25-tel 13 121-re emelkedett. Koszovóban az elmúlt napon nem volt halálos áldozata a kórnak, a halottak száma így 2988 maradt.

Hollandiában vasárnaptól lezárások lépnek életbe

A holland ügyvivő kormány vasárnap reggeltől ismét "kemény" lezárásokat vezet be annak érdekében, hogy korlátozza a koronavírus omikron variánsának terjedését - jelentette be szombat este Mark Rutte miniszterelnök.

Az intézkedések értelmében a nem alapvető fontosságú árucikkeket forgalmazó kereskedelmi egységek január közepéig zárva tartanak. A szupermarketek, pékségek, drogériák, gyógyszertárak, bankok a következő hetekben is nyitva maradhatnak, míg az éttermekben elvitelre lehet ételt rendelni. A lezárásokat várhatóan január közepén oldják fel.

Az oktatási intézményeknek január 9-ig kell zárva tartaniuk, a kabinet a jövő hónap első hetében dönt arról, hogy ezután újraindulhat-e a jelentléti oktatás. A sportközpontokat is bezárják, a sportmérkőzések közönség nélkül tarthatók meg. A kültereken edzeni 17 év felett esetleg párban lehet, betartva az előírt 1,5 méteres távolságtartási szabályt.

A lezárásokat bejelentő sajtótájékoztatón Hugo de Jonge egészségügyi miniszter elmondta, hogy január 7-ig minden 18 évét betöltött állampolgár meghívót kap a harmadik, emlékeztető oltás beadására, a 60 év felettieket pedig már az év végéig tervezik beoltani.

Mark Rutte kormányfő beszédében hangsúlyozta: "ismét rossz karácsonyra kell számítani, de már korábban is bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk ezt megfelelően kezelni. Meg vagyok győződve arról, hogy most is sikerül átvészelni ezt az időszakot."

A kormány szerdán bejelentette, hogy újabb négy héttel meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt novemberben már életbe lépett korlátozásokat.

Az országban korábban több tüntetést tartottak a lezárások ellen, a megmozdulások néhány helyen erőszakba torkolltak. A korlátozásokat a kormány november közepén vezette be ismét, miután rekordszámú fertőzést igazoltak.

A holland közegészségügyi hatóság szombati adatai szerint mintegy 14 500 új fertőzést regisztráltak. Jelenleg 2372 beteget ápolnak kórházban, 673-an intenzív kezelésben részesülnek. Az elmúlt hét napban átlagosan 245 beteget vettek fel kezelésre, 23 százalékkal kevesebbet, mint az előző héten. Az országban 76,4 százalékos az átoltottsági arány.

Németország jelentősen szigorítja a Nagy-Britanniából érkezők beutazási szabályait

A német hatóságok járványügyi szempontból a legkockázatosabb területek közé sorolták szombaton Nagy-Britanniát a koronavírus omikron variánsának gyors terjedése miatt, és december 20-i hatállyal jelentősen megszigorították az Egyesült Királyságból érkezőkre vonatkozó beutazási szabályokat - ismertette a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI).

Nagy-Britannia úgynevezett vírusvariáns övezetté nyilvánítása hétfő hajnalban lép hatályba, és az RKI szerint előreláthatólag 2022. január 3-ig érvényben marad, hacsak nem hosszabbítják meg.

A vonatkozó szabályozás keretében a légi-, vasúti és hajózási társaságok lényegében csak német állampolgárokat, illetve Németországban élő személyeket szállíthatnak haza az Egyesült Királyságból. Minden visszaérkezőre, így a beoltottakra és a gyógyultakra egyaránt kéthetes karanténkötelezettség vonatkozik, amely negatív koronavírus-teszttel lerövidíthető.

Nagy-Britanniában pénteken rekordot döntött több mint 93 ezer esettel a fertőzöttek napi száma, és szombaton is csaknem 90 ezer fertőzöttet regisztráltak. Mindezzel párhuzamosan növekszik a kórházakban kezelt koronavírusos betegek száma. Félelmetes ütemben terjed az omikron variáns is: szombaton 10 059 esetet azonosítottak, ami háromszorosa a pénteki adatoknak. Az Egyesült Királyságban összesen mintegy 25 ezer omikron vírusmutációval fertőzött személyt tartanak nyilván.

Londonban, ahol már a delta helyett az omikron variáns a domináns, Sadiq Khan polgármester egészségügyi vészhelyzetet hirdetett.

A német kormány egyébként ugyancsak szombaton járványügyileg fokozottan kockázatos területté nyilvánította Franciaországot és Dániát. Norvégiát, Libanont és Andorrát pénteken vették fel a lajstromra. Az ezekből az országokból beutazók számára a beoltottak és a gyógyultak kivételével kötelező tíznapos karanténba vonulni, ami negatív vírusteszttel öt napra csökkenthető. A járványügyi szempontból fokozottan kockázatos országok listájáról lekerült Bulgária, Észtország, Lettország, Albánia, Észak-Macedónia és Moldova.

A fertőzöttek száma 274 millió, a halálos áldozatoké csaknem 5,35 millió a világon

A világon 274 213 886 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma pedig 5 349 699 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint vasárnap reggeli adatai szerint.

Egy nappal korábban 273 668 314 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 5 344 177 volt.

A fertőzés 192 országban és régióban van jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.

A hivatalos adatok szerint a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 betegségnek az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzöttje, 50 773 620. A halálos áldozatok száma 806 273.

Indiában 34 733 194 fertőzöttet és 477 158 halálos áldozatot jegyeztek fel.

Brazíliában 22 204 941 fertőzöttről és 617 395 halálos áldozatról tudni.

Az Egyesült Királyságban 11 343 594 a fertőzöttek száma, és 147 634-en haltak meg a betegségben.

Oroszországban 10 009 866-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 290 340-re emelkedett.

Törökországban 9 138 535 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma a hivatalos adatok szerint 80 053.

Franciaországban 8 681 667 fertőzöttet és 122 403 halálos áldozatot regisztráltak.

Németországban 6 813 287 fertőzöttet és 108 238 halottat tartanak nyilván.

Iránban 6 169 011 a fertőzöttek és 131 033 a halottak száma.

Spanyolországban 5 455 527 fertőzöttet és 88 708 halálos áldozatot regisztráltak.

Olaszországban 5 364 852 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 135 544.

Lengyelországban 3 942 864 fertőzöttet és 91 415 halálesetet tartanak nyilván.

Ukrajnában 3 781 506 fertőzöttet regisztráltak, és a hivatalos adatok szerint 98 769 ember halt meg a koronavírus szövődményeiben.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el.

(MTI)