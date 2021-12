Hogyan dolgozzuk le a karácsonyi plusz kilókat?

December utolsó heteiben hajlamosak vagyunk kicsit többször és többet enni, mint amennyire a szervezetünknek szüksége lenne. A karácsonyi menü alapvetően nem a diétás jellegéről ismert, így a többnyire zsíros és cukros falatok hamar megteszik a dolgukat, és kipárnázzák a testet. A karácsonyi evés és ivás mellett ritkán jut idő a mozgásra, ha csak nem szentelünk ennek fokozott figyelmet. Ha nem azok közé tartozunk, akik üdvözlik az efféle gyarapodást, viszont a finom falatokról nem akarunk lemondani, akkor a bejgli-korszak végével érdemes kicsit aktivizálódni.

Akár a négy fal között

Testünk formálásban a megfelelő étrend és a mozgás van legnagyobb segítségünkre, így ha szelídülnek a töltött káposzta mennyiségek, és a karácsonyfán is már csak a szaloncukor csomagolása függ, akkor érdemes az energiáinkat a bőségtálak helyett a kalóriák pusztításába ölni. Ezt a szokásunkat akár újévi fogadalomként is megtarthatjuk, mint életmódváltás. Ha ehhez beszerezünk egy eszközt, akkor otthon, a négy fal között is edzésbe, valamint formába hozhatjuk magunkat. A futópad azért jelent remek választást, mert fokozatosan növelhető az edzések intenzitása.

Apró lépésekben

Sportolói múlt nélkül is fokozatosan javíthatunk az edzettségünkön, hiszen a rendszerességben rejlik a siker titka. Ha a karácsonyi evészetek után minden nap beiktatunk egy harminc perces sétát, már nagyon sokat tettünk az egészségünkért. A sétából aztán lehet kocogás, majd futás is, de ha nem bírjuk az ilyen tempójú edzést, akkor érdemes a dőlésszögét állítani a futópadnak, hiszen a hegymenetben való séta igazi kalóriagyilkos, arról nem is beszélve, hogy a szervezetünkre, a keringésünkre, az izmainkra, az idegrendszerükre milyen nagyszerű hatást gyakorol. Ha tehát szeretnénk változtatni az életmódunkon, de legalábbis nem akarjuk, hogy az ünnepi lazaság maradandó nyomokkal járjon, az inSPORTline webáruház mellett az inSPORTline esztergomi és budapesti boltjában is beszerezhetjük az ehhez szükséges segédeszközöket.

(PR-cikk)