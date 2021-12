Pozitív antigénteszttel Szlovákiában már senki sem tudja bizonyítani, hogy koronavírusos volt

Sok ember számára nem kis problémát okoz, hogy november közepétől Szlovákiában nem ismerik el, hogy valaki átesett a koronavírus-fertőzésen, ha azt csak egy pozitív antigénteszttel, vagy puszta orvosi igazolással tudja igazolni. Jogilag ugyanis már csak a pozitív PCR-teszt állja meg a helyét ezen a téren - közölte a Markíza.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András (archívum)

Egy ilyen eset a Markíza riportjában megkérdezett Nikoláé, aki szeptember végén lett koronavírusos, és ezt egy antigénteszt mutatta ki számára. Ezt követően bejelentették PCR-tesztre, kapott is időpontot a tesztre, a területileg illetékes Eperjesi Regionális Közegészségügyi Hivatal munkatársa viszont végül felhívta, hogy nincs szüksége a PCR-tesztre, és megszüntette az időpontját. Miután átesett a fertőzésen és felgyógyult, orvosi papírral igazolta mindezt. Az első két hónapban ez működött is, novemberben viszont jött a pofon, és azt már nem fogadták el.

November 18-ától érvényes a rendeletbeli változás, mind a mai napig, hogy már csak egy pozitív PCR-teszttel igazolhatjuk, hogy átestünk a covidon. Egy ideig még érvényben volt 1 12 évnél fiatalabb gyerekek számára a kivételt, most azonban már az sem érvényes.

Az idei év első felében, sőt, még inkább az első hónapjaiban covidon átesettek esetében már egyébként is letelt a hat hónap, tehát a tömeges teszteléseken kimutatott fertőzöttek esetében ez már egyébként sem jelent semmit, sokan azonban ősszel is az antigénteszthez folyamodtak. Aki viszont ősszel nem ment el PCR-tesztre is a pozitív antigénteszt után, most nem tudja igazolni, hogy átesett a covidon, emiatt nem látogathat bizonyos üzleteket, vagy ahogy Nikola is említi a riportban, például autóiskolát sem. Munkába mehet, de folyamatosan teszteltetnie kell magát.

A Markíza megszólaltatta az Egészségügyi Információs Központot (NCZI), amely megerősítette, hogy valóban sokakat érint a dolog, de esetükben már nincs mód arra, hogy másképp járjanak el velük szemben. Érvényes tehát, hogy akinek pozitív lett az antigéntesztje, az igényt tarthat a PCR-tesztre, amire pedig el is kell menni.

(Tvnoviny.sk)