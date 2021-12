Újabb visszaemlékezőket rögzített a Fórum Kisebbségkutató Intézet

Tovább folytatódik a Fórum Kisebbségkutató Intézet hosszútávú projektje, melyben diktafonra és kamerára rögzíti a dél-szlovákiai visszaemlékezők életútját.

A „Nem mindennapi beszélgetések” c. projekt célja, hogy hosszútávon archiválja az elmúlt évszázad eseményeihez kapcsolódó történeteket. 2021-ben Kőrös Zoltán, a projekt munkatársa közel harminc visszaemlékezővel készített mélyinterjút, amelyekből nyolc audiovizuális formában is felvételre került. Az interjúkból készült ízelítők a film.foruminst.sk oldalon tekinthetőek meg.

A Fórum Kisebbségkutató Intézet hosszútávú céljai közé tartozik a szlovákiai magyarok kollektív emlékezetének gyűjtése, összegzése és archiválása. Az elmúlt évek alatt rögzített több ezer órányi beszélgetés az intézet székházában kutatható.

„Visszaemlékezőinket idén is jövőbiztos hang és képminőségben rögzítettük. Az interjúk feldolgozása számunkra is nagy kihívást jelent. A jövőben szeretnénk létrehozni egy új adatbázist, amelyben tárgyszavazva is kereshetőek lennének a beszélgetések” – mondta Laczkó Sándor, a program vezető munkatársa.

„Ezt a hosszútávú projektet, tehát az életinterjúk gyűjtését a jövőben is szeretnénk folytatni. Ezért kérjük az olvasók segítségét is – keressük azokat az 1938-as és idősebb korosztályú visszaemlékezőket, akik elmondanák élettörténetüket, elsősorban az 1938 és 1968 között átélt eseményekről (világháború, hontalanság évei, szocializmus). Az interjúkat a továbbra is tartó járvány miatt telefonon, skype-on, illetve más internetes platformon készítenénk el“ – mondta Kőrös Zoltán, aki a 0904 925 858 telefonszámon, ill. zolo.koros@gmail.com e-mail címen érhető el.

A kutatási program a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

-fki-