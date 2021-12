Milyen világjárvány? Tovább terjeszkedik Szlovákiában a McDonald's, lassan elkészül az érsekújvári éttermük is

Míg az első magyarországi McDonald’s éttermet még a rendszerváltás előtt, 1988-ban megnyitották, Prágában csak négy évvel később került erre sor, Szlovákiában pedig egészen 1995-ig kellett várni arra, hogy belekóstolhassunk a "kapitalista" gasztronómia egyik jelképes produktumába, a Big Mac hamburgerbe. Azóta sok víz folyt le a Dunán, meg a Nyitra folyón is, és némi csúszással, de Érsekújvában is nyitni tervez a világ egyik legnagyobb gyorséttermi üzlethálózata, amelyiknek a csehországi és szlovákiai piacért felelős amerikai főnöke interjút adott a hnonline.sk-nak.

Dan Camp emlékezetett arra, hogy az első hazai "Mekit" Besztercebányán hozták létre, aztán csak egy évvel később nyitották meg az első pozsonyi éttermüket, és azóta a fővárosban már összesen 17 étkezdével rendelkeznek. A vállalat regionális vezére azt is elmondta, hogy állandóan gyarapodik a hálózat, és 2009-től szinte mindenhol bevezették a McCafé részleget is. Szlovákiában jelenleg 36 McDonald’s működik, és kettőnek az épületét - az újvárit és a poprádit - éppen most húzzák fel. Az elmúlt öt esztendőben pedig öt új gyorsétteremmel bővült a hálózatuk, és az expanziót tovább folytatják.

Csehországban 109 "mekdönci" várja a vendégeket. Camp szerint a szlovákiai vendégeiknek valamivel nagyobb az affinitásuk ehhez a márkához, bár ezt nem fejtette ki, pontosan mit ért ezalatt. De az biztos, hogy

a világjárvány - és emiatt a vendéglátóipar bebukása - ellenére náluk nem hogy elmaradtak az elbocsátások, hanem további alkalmazottakat vettek fel. A koronavírus előtti időkben országszerte még 2500 munkatársuk volt, mostanra ez 2700-ra bővült.

Az ellátási lánccal sem volt gond az elmúlt időszakban, mivel a cég a világ legjobb logisztikai szakemberekkel működik együtt. Camp azt mondja, ha bármelyik Mekibe betérünk, alig találnánk olyan terméket, ami jelenleg nem kapható. Csupán néhány papírcikket, például a táskájukat kellett máshonnan beszerezniük.

Ami meg az áraikat illeti, azt nem az amerikai központ határozza meg. A McDonald’s úgynevezett franchise rendszerben működik, ami azt jelenti, hogy a szerződéses kapcsolat keretében az egyik fél - a rendszergazda, azaz maga a központ - (használati) jogokat ad át a jelen esetben szlovákiai félnek - az átvevőnek - azzal, hogy az átvevő a rendszernek megfelelő üzleti tevékenységet végezhessen. Ami az árszabást illeti, a cég ebben a tekintetben tanácsadást nyújt, és elmondja a véleményét is, ám az utolsó szót a helyi vállalkozók, a franchise-partnerek mondják ki. De mivel az élelmiszertől kezdve a csomagolóanyagokon át a dolgozók béréig minden növekszik, ezért természetes, hogy ezek a költségek a termékek eladási árában is megjelennek, magyarázza a Csehországért és Szlovákiárt felelős mekis menedzser, Dan Camp, aki szerint az anyacég az elmúlt 26 évben mintegy 100 millió eurót fektetett be a szlovák gazdaságba.

(A hnonline.sk cikke alapján)