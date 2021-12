Komoly gondot okozna Szlovákiában a lakosságnak, ha télen hirtelen leállna a gázszolgáltatás

Szívesen fűtünk gázzal, a 2021-es népszámlálás adatai szerint a lakások kétharmadában ugyanis gázfűtést használnak. Ez azonban azt is jelenti, hogy komoly gondot okozna a lakosságnak, ha leállna a gázszolgáltatás. A déli járások többségében az országos átlagnál is magasabb a gázfűtésű lakások aránya. A népszámlálás azt is megerősítette, hogy alig van bérlakás az országban.