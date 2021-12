Lecsengőben van a delta variáns Szlovákiában, egyre kevesebb új fertőzöttet igazolnak

Lecsengőben van az új koronavírus delta variánsának hulláma Szlovákiában, az új fertőzöttek száma folyamatosan csökken – erről Matej Mišík, az Egészségügyi Elemzések Intézetének (IZA) elnöke számolt be a szerdai kormányülést követően.

Fotó: TASR/AP

Mint mondta, jelenleg kevesebb mint háromezer fertőzött pácienst kezelnek kórházban, ugyanakkor rámutatott, hogy naponta így is 200-250 koronavírusos személy kerül kórházba. Ezek többségét (80 százalék) továbbra is az oltatlanok képezik. A mentősöket is egyre kevesebb esethez riasztják, a csökkenő tendencia viszont egyelőre nem mutatkozik meg az elhalálozás terén.

Az újonnan igazolt fertőzöttek száma minden korosztályban csökkent. Szlovákiában továbbra is a delta variáns dominál, az omikront eddig hét személy mintájában mutatták ki.

Szlovákia lakosságának több mint fele már legalább egyszer be van oltva, a felnőttek körében 60 százalékos a beoltottsági arány. Egyre több 60 éven felüli kapja meg a vakcinát, az elmúlt héten például 8 ezren kapták meg az első oltást. Viszont felhívta rá a figyelmet, hogy ebben a korosztályban még további 368 ezren nem kapták meg az oltást.



TASR/para