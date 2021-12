LÉNYEG: Tizenkét nap múlva kinyitnak a kávézók, és egyelőre az a tuti, hogy a vakcinázottak nem maradnak hoppon

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Akit sokáig foglalkoztatott, hogy vajon megint mikor élhetünk normálisabb életet, amikor mondjuk a karácsony előtti lótás-futás közben csak úgy betévedhetnénk egy most még lezárva tartott kávézóba, az szerdán képbe kerülhetett. Hagyományosan ezen a napon ülésezik a kormány, ilyenkor sok minden ki szokott derülni. Ma például az, hogy már csak 12 napot kell aludnunk, és a vendéglátóipari egységek nyitott ajtókkal várják a betérő vendégeket. Hogy pontosan milyen vendégkör számára, az még - jó szlovákiai szokás szerint - vita tárgya, de az illetékesek majd remélhetőleg időben tisztázzák a dolgot. A régiófejlesztésért felelős miniszterelnök-helyettes úgy látja, az éttermek január 3-tól az oltottak, valamint a fertőzésen átesettek számára lehetnek nyitva.

Addig okoskodnak, amíg az omikron be nem zár mindent

A miniszterek tanácskozása után aztán azt is megtudhattuk, hogy a kabinet mégsem döntött végérvényesen, és továbbra is fontolgatja, hogy a vendéglátóhelyeket csak a Covid ellen vakcinázottak előtt nyitnák meg. Vagyis a vírusból kigyógyultak hoppon maradnának. Ezt a kormányülés után az egészségügyi miniszter jegyezte meg, aki meg eredetileg csak január 9-től adott volna zöldet a vendéglőknek. A legerősebb kormánypárt első embere, a minden lében kanál Igor Matovič most azzal próbálta belopni magát mindenki szívébe, hogy elárulta, ő a vendéglősök érdekében már korábban is tett volna lépéseket, de csak az oltottakkal összefüggésben. A pénzügyminiszter attól tart, hogy ez a legújabb variáns, az omikron pár héten belül úgyis zárásra kényszerít mindent.

Kivételezett hotelek

Persze, van itt egy jókora következetlenség is, hiszen a hotelek éttermei már most hétvégén nekiláthatnak a munkának. A szállásadók szombattól beindíthatják az üzletet az ismert OP-rendszerben. Vagyis a beoltott és a Covidból kikecmergett szállóvendégek számára nyitva állnak majd a hotelekben működő vendéglők is, igaz, csak este nyolc óráig. Jogosan merül fel a vendéglősökben a kérdés, hogy miért kivételeznek a szállodákban üzemeltetett étkezdékkel, de bele kell törődni, hogy a kormány járványügyi intézkedései sokszor egymásnak ellentmondó rendelkezéseket is tartalmaznak.

De legalább pont került annak a kérdésnek a végére, amelyik azt firtatta, mi legyen azokkal, akik egészségi okok miatt nem oltakozhatnak. Jobb későn mint soha alapon az egészségügyi tárca szerdán azt nyilatkozta, hogy az ilyen személyeket csütörtöktől az "OP-s" kategóriába sorolják. Ám ezeknek az embereknek a vakcinázás alóli kivételt igazoló tanúsítvány mellett fel kell majd mutatniuk egy negatív PCR-tesztet is, ám a szűrővizsgálat számukra ingyenes lesz.

Kevesebb a fertőzött

Még szerencse, hogy lecsengőben van a delta variáns Szlovákiában, és egyre kevesebb új fertőzöttre bukkannak minden korosztályban. A mentősöket egyre kevesebb esethez riasztják, a csökkenő tendencia viszont egyelőre nem mutatkozik meg az elhalálozási adatok terén. Az országban továbbra is a delta variáns dominál, a hiperaktívnak tartott, de még mindig alig ismert omikront eddig hét személy mintájában mutatták ki.

Dübörögnek a reformintézkedések

Közben meg Zuzana Čaputová államfő keze megszaladt, szerdán aláírta a jövő évi költségvetésről szóló törvényt, valamint a kórházakkal és a nemzeti parkokkal kapcsolatos reformokat. De a kormány sem volt rest és jóváhagyta a felsőoktatási jogszabály módosítását. Ez utóbbi mindannak ellenére történt így, hogy közben meg az egyetemek tiltakoznak a tervezett intézkedések ellen. Ha ez a törvényjavaslat átmegy a parlamenten, akkor a levelező tagozaton lerövidülne a képzés, és másképpen választanák meg a rektorokat is. A felsőoktatási intézmények azonban azt kifogásolják, hogy a javaslat felszámolja az akadémiai önkormányzatiságot.

