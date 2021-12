Koronavírus elleni gyógyszert fejlesztettek ki az oroszok, mostanra nyilvántartásba vették

Nyilvántartásba vette az orosz egészségügyi minisztérium szerdán a Mir-19 elnevezésű, a SARS-CoV-2 koronavírus okozta fertőzés elleni gyógyszert, amelyet az orosz Szövetségi Orvosbiológiai Ügynökség (FMBA) fejlesztett ki.

Illusztrációs felvétel (Pexels)

Korábban kiadott tájékoztatás szerint a SARS-CoV-2 új típusú koronavírussal szembeni "vírusellenes hatású kombinált gyógyszerkészítmény" a fertőzés megelőzésére és gyógyítására egyaránt szolgál, és az orron át vagy belégzés útján juttatható be a szervezetbe. A TASZSZ a minisztérium közleményére hivatkozva azt írta, hogy a gyógyszerrel elvégzett preklinikai vizsgálatok a koronavírus-terhelés egytizedére csökkenését mutatták. A gyógyszer biztonságosságát és hatékonyságát a klinikai vizsgálatok bizonyították: nincs káros hatása az emberi szervezetre, a célpont a vírus, ezért a betegeknél nem tapasztaltak mellékhatásokat.

A gyógyszert kórházban kezelt, enyhe vagy közepes lefolyású koronavírusos fertőzésben szenvedő betegeknél is vizsgálták. A készítmény a standard terápiához képest hatékonynak bizonyult.

Az új gyógyszerről publikáció jelent meg az Európai Allergia és Klinikai Immunológiai Akadémia (EAACI) Allergy című szakfolyóiratában.

Az április 11-én szabadalmaztatott gyógyszer klinikai tesztelése második szakaszának sikeres lezárásáról december 14-én számolt be Veronyika Szkvorcova, az FMBA vezetője, aki a készítményt önmagán is kipróbálta. Szkvorcova március 1-jén arról tájékoztatta Vlagyimir Putyin elnököt, hogy a MIR-19 "közvetlen hatású koronavírus elleni készítményben" újonnan szabadalmaztatott molekulát alkalmaznak, amelynek nincs analógja, és "mivel be kell bizonyítani, hogy biztonságos az emberekre nézve", a tesztelés különösen nagy gonddal folyik.

A MIR az orosz "kis interferáló (közbelépő) RNS" kifejezés kezdőbetűiből álló rövidítés. A szabadalmat tíz szerző, köztük Szkvorcova kapta meg.

Az FMBA vezetője, volt egészségügyi miniszter kijelentette, hogy a MIR-19 az emberre nézve ártalmatlan, nincs hatással az emberi genomra és immunitásra, ugyanakkor rendkívül hatékonyan "kikapcsolja" a vírus replikációját és megakadályozza a koronavírusos fertőzés legsúlyosabb formáit, ideértve a tüdőgyulladás, az akut légzési distressz szindróma megelőzését.

Az FMBA márciusban azt közölte, hogy a gyógyszer a SARS-CoV-2 S fehérjéjére és más fehérjekomponenseire hat, és nem az antitestek aktiválása révén, hanem sejtszinten fejleszt ki immunitást. A sejtimmunitás Szkvorcova szerint akár 13-17 évig is eltarthat.

Az orosz egészségügyi tárca sajtószolgálata által szerdán kiadott közlemény szerint a készítményt Szkvorcova megbízásából az FMBA Immunológiai Intézet Állami Kutatóközpontja fejlesztette ki.

MTI